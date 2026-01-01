На Волині почався чорничний сезон

На Волині почався чорничний сезон
У лісах Старовижівщини на Волині стартував сезон чорниці.

Поки ягоди тільки починають дозрівати, волиняни вже вирушають до лісу: хтось просто «поглянути», дехто вже повертається із зібраною склянкою або й банкою ягід, фото якими діляться у соцмережах, передає Район.Стара Вижівка.

Місцеві мешканці повідомляють, що ягоди «місцями вже є». Хоча зауважують, що поки вдається назбирати небагато.

Водночас чимало жителів радять не квапитися зі збором та зазначають, що ще є багато зелених ягідок.

Чорниця – справжнє «чорне золото» Старовижівщини і не тільки, тож у соцмережах жваво обговорюють майбутню ціну на цю ягоду.

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Теги: Волинь, Луцьк, Стара Вижівка, чорниці, ягоди, початок сезону
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