На Волині почався чорничний сезон





Поки ягоди тільки починають дозрівати, волиняни вже вирушають до лісу: хтось просто «поглянути», дехто вже повертається із зібраною склянкою або й банкою ягід, фото якими діляться у соцмережах, передає



Місцеві мешканці повідомляють, що ягоди «місцями вже є». Хоча зауважують, що поки вдається назбирати небагато.



Водночас чимало жителів радять не квапитися зі збором та зазначають, що ще є багато зелених ягідок.



Чорниця – справжнє «чорне золото» Старовижівщини і не тільки, тож у соцмережах жваво обговорюють майбутню ціну на цю ягоду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У лісах Старовижівщини на Волині стартував сезон чорниці.Поки ягоди тільки починають дозрівати, волиняни вже вирушають до лісу: хтось просто «поглянути», дехто вже повертається із зібраною склянкою або й банкою ягід, фото якими діляться у соцмережах, передає Район.Стара Вижівка Місцеві мешканці повідомляють, що ягоди «місцями вже є». Хоча зауважують, що поки вдається назбирати небагато.Водночас чимало жителів радять не квапитися зі збором та зазначають, що ще є багато зелених ягідок.Чорниця – справжнє «чорне золото» Старовижівщини і не тільки, тож у соцмережах жваво обговорюють майбутню ціну на цю ягоду.

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