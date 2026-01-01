На Волині судять медпрацівницю, яка за 4000 доларів США «вирішувала питання» щодо встановлення інвалідності





Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



Прокурори Волинської обласної прокуратури направили до суду кримінальне провадження щодо медичної працівниці КП «Волинська обласна клінічна лікарня», яка за грошову винагороду «вирішувала питання» щодо встановлення групи інвалідності військовозобов'язаним.



За свій вплив на прийняття членами експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи рішення щодо безперешкодного встановлення групи інвалідності жінка одержала 4000 доларів США.



Затримали її у квітні 2026 року в момент отримання коштів.



Медпрацівницю обвинувачують у зловживанні впливом (ч.2 ст.369-2 КК України).

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