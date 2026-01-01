30 тисяч «мінімалки», нові контракти і відстрочки: Зеленський розкрив деталі реформи армії





Про це повідомляє Володимира Зеленського.



За словами глави держави, напередодні відбулися наради за участю прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, міністра оборони України Михайла Федорова, міністра фінансів Сергія Марченка, головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова.



"Погоджено шлях - збільшити фінансову стійкість нашої оборони й забезпечити подальшу трансформацію української армії", - заявив Зеленський.



Якими будуть нові виплати



Президент повідомив, що держава готова збільшити грошове забезпечення військовослужбовців.



"Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії. Мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат", - сказав він.



Також планується запровадження нових контрактів для військовослужбовців піхоти.



"Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців. 300 тисяч гривень в середньому на першій лінії. Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці", - наголосив президент.



За його словами, контракти передбачатимуть чіткі строки служби - 10, 14 або 24 місяці, а також гарантовані умови та відстрочки після завершення служби.



Окремо планують збільшити виплати бойовим командирам.



"Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів, і це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії", - зазначив Зеленський.



Президент уточнив, що Кабінет міністрів затвердить конкретний механізм реалізації цих рішень, а перші нові доплати мають почати виплачувати вже у червні.



Більше іноземних добровольців та спрощення переведень



Також глава держави повідомив про рішення розширити можливості для залучення іноземних добровольців до української армії.



"Я доручив відкрити значно більше можливостей залучати іноземних добровольців в українську армію, і щодо цього буде більше механізмів рекрутингу", - заявив він.



Крім того, влада планує спростити процедуру переведення військовослужбовців між підрозділами та створити більше можливостей для кар'єрного зростання в армії.



"Я розраховую, що кожен елемент змін, які зараз впроваджуються, за це літо покаже свою ефективність. Міністерство оборони представить деталі рішень", - підсумував Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні є ресурс для того, щоб збільшити зарплату військовослужбовцям до 30 тисяч у тилу та 300 тисяч на передовій.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента УкраїниЗа словами глави держави, напередодні відбулися наради за участю прем'єр-міністра України, міністра оборони України, міністра фінансів, головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу ЗСУ"Погоджено шлях - збільшити фінансову стійкість нашої оборони й забезпечити подальшу трансформацію української армії", - заявив Зеленський.Президент повідомив, що держава готова збільшити грошове забезпечення військовослужбовців."Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії. Мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат", - сказав він.Також планується запровадження нових контрактів для військовослужбовців піхоти."Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців. 300 тисяч гривень в середньому на першій лінії. Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці", - наголосив президент.За його словами, контракти передбачатимуть чіткі строки служби - 10, 14 або 24 місяці, а також гарантовані умови та відстрочки після завершення служби.Окремо планують збільшити виплати бойовим командирам."Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів, і це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії", - зазначив Зеленський.Президент уточнив, що Кабінет міністрів затвердить конкретний механізм реалізації цих рішень, а перші нові доплати мають почати виплачувати вже у червні.Також глава держави повідомив про рішення розширити можливості для залучення іноземних добровольців до української армії."Я доручив відкрити значно більше можливостей залучати іноземних добровольців в українську армію, і щодо цього буде більше механізмів рекрутингу", - заявив він.Крім того, влада планує спростити процедуру переведення військовослужбовців між підрозділами та створити більше можливостей для кар'єрного зростання в армії."Я розраховую, що кожен елемент змін, які зараз впроваджуються, за це літо покаже свою ефективність. Міністерство оборони представить деталі рішень", - підсумував Зеленський.

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