Підтвердили загибель воїна з Волині Богдана Лехуша

Підтвердили загибель воїна з Волині Богдана Лехуша
У Володимирській громаді повідомили про загибель військовослужбовця з нашої громади Богдана Лехуша.

"50-річний солдат із села Дігтів загинув 24 серпня минулого року, на Донеччині під час виконання обов’язку із захисту державного суверенітету та незалежності України.

Майже 10 місяців Богдан Олексійович вважався зниклим безвісти. І ось нарешті його тіло вдалося ідентифікувати за результатами тесту ДНК. Висловлюємо щирі співчуття близьким. Низький уклін і вічна шана Герою!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про час і дату прощання із захисником повідомлять згодом.

Підтвердили загибель воїна з Волині Богдана Лехуша

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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