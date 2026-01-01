Підтвердили загибель воїна з Волині Богдана Лехуша

У Володимирській громаді повідомили про загибель військовослужбовця з нашої громади"50-річний солдат із села Дігтів загинув 24 серпня минулого року, на Донеччині під час виконання обов’язку із захисту державного суверенітету та незалежності України.Майже 10 місяців Богдан Олексійович вважався зниклим безвісти. І ось нарешті його тіло вдалося ідентифікувати за результатами тесту ДНК. Висловлюємо щирі співчуття близьким. Низький уклін і вічна шана Герою!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про час і дату прощання із захисником повідомлять згодом.