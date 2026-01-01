Підтвердили загибель воїна з Волині Богдана Лехуша
Сьогодні, 13:11
У Володимирській громаді повідомили про загибель військовослужбовця з нашої громади Богдана Лехуша.
"50-річний солдат із села Дігтів загинув 24 серпня минулого року, на Донеччині під час виконання обов’язку із захисту державного суверенітету та незалежності України.
Майже 10 місяців Богдан Олексійович вважався зниклим безвісти. І ось нарешті його тіло вдалося ідентифікувати за результатами тесту ДНК. Висловлюємо щирі співчуття близьким. Низький уклін і вічна шана Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час і дату прощання із захисником повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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"50-річний солдат із села Дігтів загинув 24 серпня минулого року, на Донеччині під час виконання обов’язку із захисту державного суверенітету та незалежності України.
Майже 10 місяців Богдан Олексійович вважався зниклим безвісти. І ось нарешті його тіло вдалося ідентифікувати за результатами тесту ДНК. Висловлюємо щирі співчуття близьким. Низький уклін і вічна шана Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час і дату прощання із захисником повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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