Викрили мільйонну оборудку у військовій частині на Львівщині
Сьогодні, 11:29
На Львівщині викрили схему розкрадання понад 1 млн грн бюджетних коштів під час встановлення котлів для військової частини.
Про це у телеграмі повідомила спецпрокуратура Західного регіону.
За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону на Львівщині викрито схему привласнення бюджетних коштів під час монтажу та налаштування газових водогрійних котлів для військової частини.
За даними слідства, 61-річний директор фірми завищував вартість робіт і матеріалів та вносив неправдиві дані до документів.
Допомагав йому 34-річний старший лейтенант, який відповідав за житлово-експлуатаційну службу військової частини та сприяв проведенню закупівель і оформленню необхідних документів.
Встановлено, що у 2023 році до технічної документації спільники внесли відомості про роботи, які не були передбачені проєктом. Це дозволило штучно збільшити вартість закупівлі та забезпечити перемогу потрібному підряднику.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомила спецпрокуратура Західного регіону.
За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону на Львівщині викрито схему привласнення бюджетних коштів під час монтажу та налаштування газових водогрійних котлів для військової частини.
За даними слідства, 61-річний директор фірми завищував вартість робіт і матеріалів та вносив неправдиві дані до документів.
Допомагав йому 34-річний старший лейтенант, який відповідав за житлово-експлуатаційну службу військової частини та сприяв проведенню закупівель і оформленню необхідних документів.
Встановлено, що у 2023 році до технічної документації спільники внесли відомості про роботи, які не були передбачені проєктом. Це дозволило штучно збільшити вартість закупівлі та забезпечити перемогу потрібному підряднику.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Премії керівникам комунальних закладів Волині: хто отримає десятки тисяч гривень. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:40
Викрили мільйонну оборудку у військовій частині на Львівщині
Сьогодні, 11:29
Знищили понад 700 дерев: на Рівненщині викрили масштабний нелегальний видобуток бурштину
Сьогодні, 11:05
У Луцьку створять Раду волонтерів при міськраді
Сьогодні, 10:46