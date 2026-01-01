Викрили мільйонну оборудку у військовій частині на Львівщині

На Львівщині викрилипонад 1 млн грн бюджетних коштів під час встановлення котлів для військової частини.Про це у телеграмі повідомила спецпрокуратура Західного регіону.За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону на Львівщині викрито схему привласнення бюджетних коштів під час монтажу та налаштування газових водогрійних котлів для військової частини.За даними слідства, 61-річний директор фірми завищував вартість робіт і матеріалів та вносив неправдиві дані до документів.Допомагав йому 34-річний старший лейтенант, який відповідав за житлово-експлуатаційну службу військової частини та сприяв проведенню закупівель і оформленню необхідних документів.Встановлено, що у 2023 році до технічної документації спільники внесли відомості про роботи, які не були передбачені проєктом. Це дозволило штучно збільшити вартість закупівлі та забезпечити перемогу потрібному підряднику.