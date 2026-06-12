Ілон Маск офіційно став першим доларовим трильйонером в історії людства

Ілон Маск офіційно став першим доларовим трильйонером в історії людства
Американський бізнесмен Ілон Маск за підсумками первинного публічного розміщення акцій його компанії SpaceX офіційно став першим в історії людства власником статків, які перевищують 1 трильйон доларів.

Як LB.ua з посиланням на Reuters, до перетворення SpaceX на публічну компанію Маску належали активи на суму близько 780 мільярдів доларів. Це вже було у понад два з половиною рази більше, ніж має друга найбагатша людина світу - співзасновник Google Ларрі Пейдж з його 300 мільярдами.

Проте розміщення акцій призвело до того, що одні тільки цінні папери SpaceX на руках у Маска тепер коштують 866 мільярдів. А додавши до цього усі інші дітища бізнесмена, скажімо, Tesla, Boring Company, соцмережу X та решту активів, можна отримати божевільне число у 1,1 трильйона доларів статків.

Критики Маска вказують на те, що SpaceX з його капіталізацією у 1,7 трильйона дуже сильно покладається на технології, прибутковість яких є перспективо не просто років, а десятиліть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ілон Маск
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку створять Раду волонтерів при міськраді
Сьогодні, 10:46
На Волині директор гімназії, попри заборону суду через п'яну їзду, знову сів за кермо
Сьогодні, 10:28
Ілон Маск офіційно став першим доларовим трильйонером в історії людства
Сьогодні, 10:11
Обороняли Харківщину: 28 прикордонників з Волині отримали нагороди
Сьогодні, 09:43
Чиновник із Сумщини задля держзради потрапив у фіктивний полон росіян
Сьогодні, 09:21
Медіа
відео
1/8