Чоловічий етностиль: від радянських стереотипів до вишуканої естетики, або як виглядає сучасна стильна вишиванка





Насправді ж традиційне вбрання завжди відрізнялося стриманістю, шляхетною геометрією та повагою до фактури матеріалу. Сьогодні відбувається повернення до справжніх джерел та переосмислення етноодягу через призму сучасного дизайну. Актуальна



Радянський спадок спотворення: як виникли етнічні стереотипи

Ідеологічна система цілеспрямовано нівелювала унікальність українського мистецтва. Суспільству нав'язували однотипний лубковий стиль, а вишукані вишивані сорочки, які з гордістю носили наші предки, замінили на спрощені вироби з кричущими малюнками. Це створювало хибне враження, ніби національний одяг — виключно карнавальний і непридатний для повсякдення. Як результат, кілька поколінь українців сприймали традиційні речі лише як атрибут сценічних виступів.



Головні відмінності між псевдофольклором та актуальним дизайном

Справжня українська естетика тримається на балансі пропорцій та високій культурі виконання. Синтетичні матеріали та строкате кричуще оздоблення не мають нічого спільного з оригінальними традиціями. Справжній стиль виявляється у:



шляхетній палітрі — перевага надається природним відтінкам льону або конопель, а колористика ниток може бути як монохромною, так і багатоколірною, головне — відсутність різкого, кричущого контрасту;

геометрична точність — традиційні візерунки — лаконічні й чітко інтегруються у конструкцію вишиванки;

якість матеріалів — хороші чоловічі вишиванки шиють із натурального текстилю з вираженою фактурою, а не блискучих штучних тканин.

Автентичний одяг виглядає солідно й доречно у будь-якій ситуації.



Нова філософія в контексті міського стилю

Повернення до коренів відбувається через відмову від театральності на користь стриманого дизайну. Сучасний етноодяг легко стає частиною ділового чи повсякденного гардероба, адже виробники ставлять собі за мету адаптувати традиційне вбрання до сучасного ритму життя, але зберегти його культурний код. На зміну надмірній пишності прийшли продумані силуети, які добре пасують до класичних піджаків чи штанів.



У цьому напрямку помітне місце посідає бренд Etnodim. Дизайнери бренду тонко відчувають межу між історією та сучасними трендами. Їхній підхід демонструє, що повага до традиції не суперечить сучасному дизайну, а навпаки — робить його змістовнішим. Ексклюзивні орнаменти, розроблені на основі етнографічних досліджень, — зразок справді гарного смаку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом багатьох десятиліть уявлення про український чоловічий костюм формувалося під впливом радянської ідеології. Штучно створений образ із яскравими атласними шароварами та грубою, надмірно наляпистою вишивкою мав на меті спростити глибоку культуру до рівня провінційного театру. Цей феномен, відомий як «шароварщина», надовго викривив сприйняття національної спадщини.Насправді ж традиційне вбрання завжди відрізнялося стриманістю, шляхетною геометрією та повагою до фактури матеріалу. Сьогодні відбувається повернення до справжніх джерел та переосмислення етноодягу через призму сучасного дизайну. Актуальна вишиванка чоловіча — втілення зрілого мінімалізму.Ідеологічна система цілеспрямовано нівелювала унікальність українського мистецтва. Суспільству нав'язували однотипний лубковий стиль, а вишукані вишивані сорочки, які з гордістю носили наші предки, замінили на спрощені вироби з кричущими малюнками. Це створювало хибне враження, ніби національний одяг — виключно карнавальний і непридатний для повсякдення. Як результат, кілька поколінь українців сприймали традиційні речі лише як атрибут сценічних виступів.Справжня українська естетика тримається на балансі пропорцій та високій культурі виконання. Синтетичні матеріали та строкате кричуще оздоблення не мають нічого спільного з оригінальними традиціями. Справжній стиль виявляється у:Автентичний одяг виглядає солідно й доречно у будь-якій ситуації.Повернення до коренів відбувається через відмову від театральності на користь стриманого дизайну. Сучасний етноодяг легко стає частиною ділового чи повсякденного гардероба, адже виробники ставлять собі за мету адаптувати традиційне вбрання до сучасного ритму життя, але зберегти його культурний код. На зміну надмірній пишності прийшли продумані силуети, які добре пасують до класичних піджаків чи штанів.У цьому напрямку помітне місце посідає бренд Etnodim. Дизайнери бренду тонко відчувають межу між історією та сучасними трендами. Їхній підхід демонструє, що повага до традиції не суперечить сучасному дизайну, а навпаки — робить його змістовнішим. Ексклюзивні орнаменти, розроблені на основі етнографічних досліджень, — зразок справді гарного смаку.

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