«Непридатність» за $7 тисяч: начальника одного з ТЦК на Волині викрили на хабарі

Начальнику одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Волинської області, якого затримали під час отримання неправомірної вигоди за організацію оформлення фіктивної непридатності до військової служби, повідомили про підозру.Про це повідомив Офіс генерального прокурора.Підозра оголошена за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.За даними слідства, посадовець вимагав та одержав 7 тисяч доларів за організацію схеми з оформлення фіктивної тимчасової непридатності до військової служби.За інформацією ОГП, наприкінці березня 2026 року до нього звернулися щодо можливості виїзду за кордон для військовозобов’язаного чоловіка."У відповідь начальник ТЦК повідомив, що може організувати оформлення тимчасової непридатності до служби, незалежно від реального стану здоров’я чоловіка", - поінформували в ОГП.Як встановили правоохоронці, "для цього військовозобов’язаному підготували медичні документи із зазначенням захворювань, хоча необхідних обстежень він фактично не проходив".Після одержання всієї суми, за версією слідства, посадовець організував проходження військово-лікарської комісії, визнання чоловіка тимчасово непридатним до служби та внесення відповідних даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.Йому інкримінували одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 266 240 грн, яку він вніс. Підозрюваного відсторонили від посади.Встановлюється повне коло осіб, причетних до функціонування протиправної схеми, та перевіряються інші можливі епізоди аналогічної діяльності.Викриття відбулося в межах програми "Зворотній бік ТЦК та ВЛК"."В одному із задокументованих епізодів підполковник запропонував військовозобов’язаному за 7 тис. доларів допомогти отримати фіктивний медичний висновок, пройти військово-лікарську комісію із заздалегідь визначеним результатом та внести відповідні зміни до реєстру військовозобов’язаних", - ідеться у повідомленні.Як зазначили у ДБР, "для реалізації схеми він, ймовірно, залучив службових осіб медичного закладу, які без фактичного обстеження оформили документи з вигаданими діагнозами".Слідчі перевіряють причетність медичних працівників до протиправної діяльності."Після отримання підроблених документів чоловіка визнали тимчасово непридатним до військової служби та зняли з розшуку як порушника правил військового обліку", - поінформували у ДБР.