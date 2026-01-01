Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 12 червня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 12 червня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 12 червня
Луцьк
Хмарна погода. Короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 17-19°.
Область
Хмарна погода. Помірний дощ, вночі місцями значний дощ, гроза.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с, подекуди шквали 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 14-19°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 12 червня
Луцьк
Хмарна погода. Короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 17-19°.
Область
Хмарна погода. Помірний дощ, вночі місцями значний дощ, гроза.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с, подекуди шквали 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 14-19°.
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