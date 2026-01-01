На Волинь іде похолодання, дощі та шквали





Про це у коментарі Василь Климюк.



З його слів, увечері 11 червня очікується помірний дощ, місцями грози та шквали 15-20 м/с. Вдень 12 червня в області буде 16 градусів тепла.



"Зазвичай після проходження холодного фронту йде зниження температури повітря, — говорить Василь Климюк. — Також на Волині прогнозується нестійка погода з дощами".

У найближчі дні температура повітря вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, вдень — від 16 до 21 градусів.



"Така прохолодна погода на Волині утримається щонайменше до середини наступного тижня — орієнтовно до 17 червня. У цей період також можливі короткочасні дощі", — говорить синоптик.



Наразі температура повітря на Волині відповідає першій декаді червня. Після похолодання середньодобова температура буде на чотири градуси нижчою від норми, додав Василь Климюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 12 червня на території Волинської області прогнозують зниження температури повітря та нестійку погоду з дощами й грозами. Синоптики це пов'язують з проходженням низки атмосферних фронтів із заходу.Про це у коментарі Суспільному 11 червня розповів завідувач сектору метеопрогнозів Волинського обласного центру з гідрометеорологіїЗ його слів, увечері 11 червня очікується помірний дощ, місцями грози та шквали 15-20 м/с. Вдень 12 червня в області буде 16 градусів тепла."Зазвичай після проходження холодного фронту йде зниження температури повітря, — говорить Василь Климюк. — Також на Волині прогнозується нестійка погода з дощами".У найближчі дні температура повітря вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, вдень — від 16 до 21 градусів."Така прохолодна погода на Волині утримається щонайменше до середини наступного тижня — орієнтовно до 17 червня. У цей період також можливі короткочасні дощі", — говорить синоптик.Наразі температура повітря на Волині відповідає першій декаді червня. Після похолодання середньодобова температура буде на чотири градуси нижчою від норми, додав Василь Климюк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію