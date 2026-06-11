Микола Давидюк, який є уродженцем Волині, склав присягу народного депутата

Миколи Давидюка, який є уродженцем Волині.



Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк у соцмережах, пише



Після складення присяги він офіційно набув повноважень народного депутата та увійшов до складу парламентської фракції "Голос".



"Знову у нас 19-ть депутатів", - зазначив Железняк.



Нагадаємо, що 1 червня Центральна виборча комісія визнала політолога Миколу Давидюка обраним народним депутатом від партії "Голос" замість Володимира Цабаля, який склав мандат.



9 червня Центральна виборча комісія зареєструвала Миколу Давидюка народним депутатом від партії "Голос".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пленарне засідання Верховної Ради 11 червня розпочалося з присяги новообраного народного депутатаПро це повідомив народний депутат від "Голосу"у соцмережах, пише Українська правда. Після складення присяги він офіційно набув повноважень народного депутата та увійшов до складу парламентської фракції "Голос"."Знову у нас 19-ть депутатів", - зазначив Железняк.Нагадаємо, що 1 червня Центральна виборча комісія визнала політолога Миколу Давидюка обраним народним депутатом від партії "Голос" замість, який склав мандат.9 червня Центральна виборча комісія зареєструвала Миколу Давидюка народним депутатом від партії "Голос".

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