Микола Давидюк, який є уродженцем Волині, склав присягу народного депутата
Сьогодні, 13:37
Пленарне засідання Верховної Ради 11 червня розпочалося з присяги новообраного народного депутата Миколи Давидюка, який є уродженцем Волині.
Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк у соцмережах, пише Українська правда.
Після складення присяги він офіційно набув повноважень народного депутата та увійшов до складу парламентської фракції "Голос".
"Знову у нас 19-ть депутатів", - зазначив Железняк.
Нагадаємо, що 1 червня Центральна виборча комісія визнала політолога Миколу Давидюка обраним народним депутатом від партії "Голос" замість Володимира Цабаля, який склав мандат.
9 червня Центральна виборча комісія зареєструвала Миколу Давидюка народним депутатом від партії "Голос".
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Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк у соцмережах, пише Українська правда.
Після складення присяги він офіційно набув повноважень народного депутата та увійшов до складу парламентської фракції "Голос".
"Знову у нас 19-ть депутатів", - зазначив Железняк.
Нагадаємо, що 1 червня Центральна виборча комісія визнала політолога Миколу Давидюка обраним народним депутатом від партії "Голос" замість Володимира Цабаля, який склав мандат.
9 червня Центральна виборча комісія зареєструвала Миколу Давидюка народним депутатом від партії "Голос".
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