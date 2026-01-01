У Луцьку вулицю Степана Бандери розширили до 6 метрів
Сьогодні, 10:46
10 червня в Луцьку відкрили вулицю Степана Бандери для проїзду транспорту після облаштування двох смуг руху. Проїзд був заблокований 22 дні. Як і раніше, тут односторонній рух у напрямку вулиці Винниченка.
Про це Суспільному розповів виконувач обов'язків директора міського департаменту житлово-комунального господарства Сергій Гаврилюк. З його слів, проїзну частину на Степана Бандери розширили до 6 метрів, завдяки чому авто рухатимуться двома смугами під час виїзду на вулицю Винниченка.
Також нанесли нову дорожню розмітку, встановили дорожні знаки, зокрема знак про заборону зупинки та стоянки транспорту від ЦУМу до перехрестя з вулицею Степана Бандери і ще 15 метрів за перехрестям.
Посадовець зазначив, що фірма-підрядник наразі не здала акти виконаних робіт, тому остаточна сума ремотних робіт за кошти місцевого бюджету буде відома пізніше.
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Про це Суспільному розповів виконувач обов'язків директора міського департаменту житлово-комунального господарства Сергій Гаврилюк. З його слів, проїзну частину на Степана Бандери розширили до 6 метрів, завдяки чому авто рухатимуться двома смугами під час виїзду на вулицю Винниченка.
Також нанесли нову дорожню розмітку, встановили дорожні знаки, зокрема знак про заборону зупинки та стоянки транспорту від ЦУМу до перехрестя з вулицею Степана Бандери і ще 15 метрів за перехрестям.
Посадовець зазначив, що фірма-підрядник наразі не здала акти виконаних робіт, тому остаточна сума ремотних робіт за кошти місцевого бюджету буде відома пізніше.
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Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підли