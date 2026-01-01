Частині українців можуть дорахувати стаж до пенсії: кого це стосується

Українцям можуть зарахувати до страхового стажу період догляду за малолітньою дитиною. Це може вплинути на право на пенсію та її розмір, якщо відповідні періоди не були враховані раніше або потребують документального підтвердження.Деталі повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України.За чинними правилами, час догляду матері, яка не працює, за дитиною зараховується до страхового стажу, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною трирічного віку.Якщо людина перебувала у трудових відносинах із підприємством, установою чи організацією та оформила відпустку для догляду за дитиною до трьох років, цей період також зараховується до загального страхового стажу.Від 1 січня 2026 року до законодавства внесли зміни щодо осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.Йдеться, зокрема, про людей, які доглядають за дитиною до досягнення нею одного року та отримують відповідну допомогу по догляду, допомогу за народження дитини або допомогу у разі усиновлення.Також до цієї категорії належать особи, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до трьох років, а також особи, які не працюють, що доглядають за дитиною віком від одного до трьох років.