Курс валют на 18 червня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України оприлюднив курс валют на четвер, 18 червня.
Порівняно з попереднім днем вартість долара США зросла на 2 копійки та становить 44,80 грн. Змінилися й показники євро — втратив 1 копійку. Злотий залишився незмінним.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,80 (+2 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,93 (-1 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,24 (±0 коп.).
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Порівняно з попереднім днем вартість долара США зросла на 2 копійки та становить 44,80 грн. Змінилися й показники євро — втратив 1 копійку. Злотий залишився незмінним.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,80 (+2 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,93 (-1 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,24 (±0 коп.).
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