Курс валют на 18 червня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Курс валют на 18 червня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Національний банк України оприлюднив курс валют на четвер, 18 червня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США зросла на 2 копійки та становить 44,80 грн. Змінилися й показники євро — втратив 1 копійку. Злотий залишився незмінним.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 44,80 (+2 коп.)

Курс євро
1 євро — 51,93 (-1 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 12,24 (±0 коп.).

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Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
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