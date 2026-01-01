Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 18 червня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 18 червня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.У четвер, 18 червня, прогнозується низька сонячна активність. За даними фахівців, у цей день очікуються лише незначні магнітні коливання з К-індексом 2–3, що відповідає зеленому рівню геомагнітної активності.Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.