Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 18 червня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 18 червня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.
У четвер, 18 червня, прогнозується низька сонячна активність. За даними фахівців, у цей день очікуються лише незначні магнітні коливання з К-індексом 2–3, що відповідає зеленому рівню геомагнітної активності.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.
У четвер, 18 червня, прогнозується низька сонячна активність. За даними фахівців, у цей день очікуються лише незначні магнітні коливання з К-індексом 2–3, що відповідає зеленому рівню геомагнітної активності.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.
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