Monobank вводить комісію на поповнення карток з 1 липня

Monobank попередив клієнтів про запровадження комісії за поповнення карток через термінали EasyPay. Нововведення набуде чинності з 1 липня 2026 року.Комісія стягуватиметься лише під час поповнення через термінали EasyPay. Водночас клієнти зможуть уникнути додаткових витрат, використовуючи термінали Monobank, А-Банку чи City-24. Також доступне поповнення через каси банків, зокрема А-Банку, Акордбанку, Укргазбанку та Універсал Банку, а також через відділення Укрпошти.10 червня співзасновник банку Олег Гороховський оголосив про скасування комісії за SWIFT-перекази. Раніше на цій послузі банк заробляв близько 11 мільйонів гривень на рік. Крім того, у квітні 2026 року платформа MonoБазар розширила функціонал: тепер користувачі можуть проводити аукціони та продавати речі як лоти.