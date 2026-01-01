18 червня на Волині: гортаючи календар

18 червня відзначає день народження ексдепутат Волинської обласної ради, нардеп третього скликання та директор ТзОВ «П’ятидні»(на фото).Також день народження святкують нардеп, журналістката підприємицяВітаємо їх та іменинників цього дня – тих, хто носить імена Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій.Зичимо усім здоров’я, достатку й успіхів у роботі!18 червня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Леонтія. Святий Леонтій народився в Греції, в місті Єноса. Він служив у римській армії в званні центуріона і був відомий своєю добротою, мужністю та праведним життям. Він використовував свою військову посаду для допомоги іншим і поширення християнського вчення.18 червня в Україні святкують День дільничного офіцера поліції. Це професійне свято було засноване 2004 року згідно з наказом Міністра внутрішніх справ України. Традиційно влада вітає дільничних офіцерів поліції, нагороджуючи їх почесними грамотами, преміями, відпустками та іншими визнаннями за їхню старанну працю. Це свято є виявом поваги до фахівців цієї нелегкої професії.Також 18 червня Міжнародний день боротьби з мовою ненависті. Він був заснований Генеральною Асамблеєю ООН 2019 року. Цей день покликаний підвищити обізнаність про небезпеку мови ненависті та сприяти міжрелігійному та міжкультурному діалогу, терпимості у боротьбі з цим явищем.