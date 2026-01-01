18 червня на Волині: гортаючи календар
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18 червня відзначає день народження ексдепутат Волинської обласної ради, нардеп третього скликання та директор ТзОВ «П’ятидні» Валерій Діброва (на фото).
Також день народження святкують нардеп Валерій Стернійчук, журналістка Ірина Юзва та підприємиця Іванна Шкода.
Вітаємо їх та іменинників цього дня – тих, хто носить імена Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій.
Зичимо усім здоров’я, достатку й успіхів у роботі!
18 червня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Леонтія. Святий Леонтій народився в Греції, в місті Єноса. Він служив у римській армії в званні центуріона і був відомий своєю добротою, мужністю та праведним життям. Він використовував свою військову посаду для допомоги іншим і поширення християнського вчення.
18 червня в Україні святкують День дільничного офіцера поліції. Це професійне свято було засноване 2004 року згідно з наказом Міністра внутрішніх справ України. Традиційно влада вітає дільничних офіцерів поліції, нагороджуючи їх почесними грамотами, преміями, відпустками та іншими визнаннями за їхню старанну працю. Це свято є виявом поваги до фахівців цієї нелегкої професії.
Також 18 червня Міжнародний день боротьби з мовою ненависті. Він був заснований Генеральною Асамблеєю ООН 2019 року. Цей день покликаний підвищити обізнаність про небезпеку мови ненависті та сприяти міжрелігійному та міжкультурному діалогу, терпимості у боротьбі з цим явищем.
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Також день народження святкують нардеп Валерій Стернійчук, журналістка Ірина Юзва та підприємиця Іванна Шкода.
Вітаємо їх та іменинників цього дня – тих, хто носить імена Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій.
Зичимо усім здоров’я, достатку й успіхів у роботі!
18 червня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Леонтія. Святий Леонтій народився в Греції, в місті Єноса. Він служив у римській армії в званні центуріона і був відомий своєю добротою, мужністю та праведним життям. Він використовував свою військову посаду для допомоги іншим і поширення християнського вчення.
18 червня в Україні святкують День дільничного офіцера поліції. Це професійне свято було засноване 2004 року згідно з наказом Міністра внутрішніх справ України. Традиційно влада вітає дільничних офіцерів поліції, нагороджуючи їх почесними грамотами, преміями, відпустками та іншими визнаннями за їхню старанну працю. Це свято є виявом поваги до фахівців цієї нелегкої професії.
Також 18 червня Міжнародний день боротьби з мовою ненависті. Він був заснований Генеральною Асамблеєю ООН 2019 року. Цей день покликаний підвищити обізнаність про небезпеку мови ненависті та сприяти міжрелігійному та міжкультурному діалогу, терпимості у боротьбі з цим явищем.
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