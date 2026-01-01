На Волині відкривається комплекс відпочинку «Ротонда»





Сезон стартує упродовж 21—22 червня, розповів у коментарі Роман Хорзов.



Нагадаємо, цьогоріч комплекс виставили на аукціон, за результатами якого переможцем став підприємець Роман Хорзов. Орендна плата становить близько 45 тис. грн за місяць.



«Цього року підготовку розпочали заздалегідь, хоча остаточна визначеність щодо роботи з’явилася лише нещодавно. Ми були єдиними учасниками аукціону, інших охочих не було», — каже він.



Якщо підготовчі роботи не завершать вчасно, запуск можуть перенести з суботи, 21 червня, на неділю, 22 червня.



«Ротонда» працюватиме без змін — з 10:00 до 20:00 на вул. Глушець, 22-А. На території є дорослий і дитячий басейни з підігрівом води, зона відпочинку, кафе та бар.



Також упродовж сезону планують оновити шість бунгало .



Як змінились ціни



З понеділка по п’ятницю вхід для дорослих коштуватиме 500 грн, у вихідні дні — 600 грн.



Для дітей передбачена фіксована ціна — 400 грн. Для дітей до 5 років відвідування безоплатне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на території Центрального парку ім. Лесі Українки готують до відкриття відпочинковий комплекс «Ротонда».Сезон стартує упродовж 21—22 червня, розповів у коментарі misto.media власник бізнесуНагадаємо, цьогоріч комплекс виставили на аукціон, за результатами якого переможцем став підприємець Роман Хорзов. Орендна плата становить близько 45 тис. грн за місяць.«Цього року підготовку розпочали заздалегідь, хоча остаточна визначеність щодо роботи з’явилася лише нещодавно. Ми були єдиними учасниками аукціону, інших охочих не було», — каже він.Якщо підготовчі роботи не завершать вчасно, запуск можуть перенести з суботи, 21 червня, на неділю, 22 червня.«Ротонда» працюватиме без змін — з 10:00 до 20:00 на вул. Глушець, 22-А. На території є дорослий і дитячий басейни з підігрівом води, зона відпочинку, кафе та бар.Також упродовж сезону планують оновити шість бунгало .З понеділка по п’ятницю вхід для дорослих коштуватиме 500 грн, у вихідні дні — 600 грн.Для дітей передбачена фіксована ціна — 400 грн. Для дітей до 5 років відвідування безоплатне.

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