У Луцьку вирішили долю величезної діжки у центрі міста: що з нею буде





Відповідне рішення ухвалив міськвиконкому у середу, 17 червня, передає



Йдеться про торговельний кіоск підприємця Василя Поповича, у якому продають безалкогольні напої. Згідно з документом, споруду залишать на тому ж місці ще на три роки.



Кіоск працюватиме у форматі постійного розміщення, однак його функціонування буде сезонним – щороку з 1 травня до 30 вересня.



Підприємець має оформити паспорт прив'язки тимчасової споруди, укласти договір на право тимчасового користування елементами благоустрою та забезпечити прибирання прилеглої території й вивезення побутових відходів.



У пояснювальній записці зазначено, що розміщення кіоску відповідає затвердженим схемам розташування тимчасових споруд на проспекті Волі. Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами також надав позитивний висновок щодо можливості його подальшого розміщення без зауважень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку продовжили розміщення тимчасової споруди на проспекті Волі, 2. Мова про МАФ у формі великої діжки.Відповідне рішення ухвалив міськвиконкому у середу, 17 червня, передає "Конкурент" Йдеться про торговельний кіоск підприємця, у якому продають безалкогольні напої. Згідно з документом, споруду залишать на тому ж місці ще на три роки.Кіоск працюватиме у форматі постійного розміщення, однак його функціонування буде сезонним – щороку з 1 травня до 30 вересня.Підприємець має оформити паспорт прив'язки тимчасової споруди, укласти договір на право тимчасового користування елементами благоустрою та забезпечити прибирання прилеглої території й вивезення побутових відходів.У пояснювальній записці зазначено, що розміщення кіоску відповідає затвердженим схемам розташування тимчасових споруд на проспекті Волі. Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами також надав позитивний висновок щодо можливості його подальшого розміщення без зауважень.

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