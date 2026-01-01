У Луцьку на переході авто збило жінку та малолітню дитину: що відомо. ВІДЕО

У Луцьку ввечері 17 червня на проспекті Молоді сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішоходів. Автомобіль Audi збив жінку та її малолітню доньку, які переходили дорогу на пішохідному переході.Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, а також підтверджують правоохоронці, які працювали на місці події.За попередніми даними, аварія сталася близько 19:55. Водій Audi, за словами поліції, був недостатньо уважним під час руху, унаслідок чого допустив наїзд на двох пішоходів — матір і дитину.Очевидці зазначають, що від удару постраждалих відкинуло в різні боки.Жінку та дитину госпіталізували до медичного закладу. Лікарі встановлюють характер та ступінь отриманих ними травм.Водій залишився на місці пригоди. Наразі слідчо-оперативна група поліції з’ясовує всі обставини ДТП.