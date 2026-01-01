У Луцьку на переході авто збило жінку та малолітню дитину: що відомо. ВІДЕО

У Луцьку на переході авто збило жінку та малолітню дитину: що відомо. ВІДЕО
У Луцьку ввечері 17 червня на проспекті Молоді сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішоходів. Автомобіль Audi збив жінку та її малолітню доньку, які переходили дорогу на пішохідному переході.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, а також підтверджують правоохоронці, які працювали на місці події.

За попередніми даними, аварія сталася близько 19:55. Водій Audi, за словами поліції, був недостатньо уважним під час руху, унаслідок чого допустив наїзд на двох пішоходів — матір і дитину.

Очевидці зазначають, що від удару постраждалих відкинуло в різні боки.

Жінку та дитину госпіталізували до медичного закладу. Лікарі встановлюють характер та ступінь отриманих ними травм.

Водій залишився на місці пригоди. Наразі слідчо-оперативна група поліції з’ясовує всі обставини ДТП.


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Теги: ДТП, Луцьк
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