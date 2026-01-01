У місті на Волині затримується будівництво укриття в ліцеї, відкрили кримінал





Що нині з будівництвом укриття



Про порушення строків будівництва Анатолій Тарасюк. За його словами, фірма-підрядник працює над розробкою котловану, а мала б уже повністю завершити будівництво.



За новим графіком завершити першу чергу будівництва планують до кінця року, розповів головний інженер фірми-підрядника Ігор Касянчук. З його слів, до кінця червня планують завершити котлован, вивезти землю та підготувати до бетонних робіт.



"Поки я не можу сказати точно, чи ми вкладемося в графіки, чи не вкладемося. Будемо старатися чим бистріше закінчити. Згідно з документацією, до 31 грудня будемо старатися закінчити об'єкт", — каже Ігор Касянчук.



Через затримку в будівництві діти з ліцею змушені бігти в укриття, яке знаходиться поряд, до монастиря та церкви Різдва Христового, каже виконувачка обов'язків директорка навчального закладу Мирослава Стольницька.



"Це не завжди комфортні умови. Буває сніг і дощ. Ми сподіваємося, що це не буде довго продовжуватися і ми будемо мати достойне укриття, сучасне укриття, де передбачені всі умови і для інклюзивного навчання дітей", — розповідає Мирослава Стольницька.



Через будівництво укриття відкрите кримінальне провадження



У травні 2026 року в обласній прокуратурі відкрили кримінальне провадження щодо колишнього директора ліцею імені Олександра Цинкаловського у Володимирі Олександра Романюка за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.



Його підозрюють у неналежному виконанні своїх службових обовʼязків, що проявилося у підписанні актів здачі-приймання виконаних робіт до договорів про виконання археологічних досліджень, без проведення належної перевірки їх фактичних обсягів, що стало підставою для надлишкового перерахування на рахунок підрядної організації грошових коштів в сумі понад мільйон 325 тисяч, чим завдано майнової шкоди на вищевказану суму, повідомили у відповіді на інформаційний запит Суспільного в обласній прокуратурі Волині.



У разі доведення вини у суді, санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 4250 до 12750 гривень або без такого.



Колишній директор навчального закладу Олександр Романюк, у телефонному коментарі Суспільному повідомив, що винним себе не вважає, а звинувачення проти себе вважає сфабрикованими та надуманими.



Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.



Чому будівництво укриття затягнулося. Що каже місцева влада



Роботи на об'єкті будівництва укриття ліцею імені Олександра Цинкаловського у Володимирі розпочалися 2022 року, розповів заступник міського голови Андрій Гудим. Воно розраховане на 520 дітей. З його слів, був підписаний договір на виконання робіт в загальній вартості — 45 млн 999 тисяч.



"У 2025-му році уже проведено видатків на загальну суму 6 млн 289 тисяч. В 2026 році також проплачений аванс на проведення робіт. Це укриття буде побудоване на території ліцею і згодом буде побудований корпус", — каже заступник міського голови.



Заступник міського голови розповів, що на будівництві виникли складнощі, що затягнули процес реалізації проєкту. Спершу довелося здійснити археологічні дослідження, бо ділянка розташована в історичній частині міста, а згодом коригували проєкт і переносили мережі.



"Ділянка для забудови, звісно, мала ряд складнощів. Один із них — це те, що ліцей розташований в зоні археології "Апостольщина". Тут фактично один з старих, центральних, історичних та археологічних осередків", — розповідає заступник міського голови.



З його слів, другою причиною затримки будівництва було те, що більшість мереж проходили через будівельний майданчик, їх доводилось обводити, планувати і проектувати таким чином, щоб вони в майбутньому були максимально, згідно з державними будівельними нормами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі у травні розпочалася активна фаза будівництва укриття ліцею імені Олександра Цинкаловського, яке розпочалося ще у 2022 році. Строки виконання робіт значно порушені, а колишньому директору цього навчального закладу повідомлено про підозру у службовій недбалості.Про порушення строків будівництва Суспільному розповів представник технагляду. За його словами, фірма-підрядник працює над розробкою котловану, а мала б уже повністю завершити будівництво.За новим графіком завершити першу чергу будівництва планують до кінця року, розповів головний інженер фірми-підрядника. З його слів, до кінця червня планують завершити котлован, вивезти землю та підготувати до бетонних робіт."Поки я не можу сказати точно, чи ми вкладемося в графіки, чи не вкладемося. Будемо старатися чим бистріше закінчити. Згідно з документацією, до 31 грудня будемо старатися закінчити об'єкт", — каже Ігор Касянчук.Через затримку в будівництві діти з ліцею змушені бігти в укриття, яке знаходиться поряд, до монастиря та церкви Різдва Христового, каже виконувачка обов'язків директорка навчального закладу Мирослава Стольницька."Це не завжди комфортні умови. Буває сніг і дощ. Ми сподіваємося, що це не буде довго продовжуватися і ми будемо мати достойне укриття, сучасне укриття, де передбачені всі умови і для інклюзивного навчання дітей", — розповідає Мирослава Стольницька.У травні 2026 року в обласній прокуратурі відкрили кримінальне провадження щодо колишнього директора ліцею імені Олександра Цинкаловського у Володимирі Олександра Романюка за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.Його підозрюють у неналежному виконанні своїх службових обовʼязків, що проявилося у підписанні актів здачі-приймання виконаних робіт до договорів про виконання археологічних досліджень, без проведення належної перевірки їх фактичних обсягів, що стало підставою для надлишкового перерахування на рахунок підрядної організації грошових коштів в сумі понад мільйон 325 тисяч, чим завдано майнової шкоди на вищевказану суму, повідомили у відповіді на інформаційний запит Суспільного в обласній прокуратурі Волині.У разі доведення вини у суді, санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 4250 до 12750 гривень або без такого.Колишній директор навчального закладу Олександр Романюк, у телефонному коментарі Суспільному повідомив, що винним себе не вважає, а звинувачення проти себе вважає сфабрикованими та надуманими.Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.Роботи на об'єкті будівництва укриття ліцею імені Олександра Цинкаловського у Володимирі розпочалися 2022 року, розповів заступник міського голови. Воно розраховане на 520 дітей. З його слів, був підписаний договір на виконання робіт в загальній вартості — 45 млн 999 тисяч."У 2025-му році уже проведено видатків на загальну суму 6 млн 289 тисяч. В 2026 році також проплачений аванс на проведення робіт. Це укриття буде побудоване на території ліцею і згодом буде побудований корпус", — каже заступник міського голови.Заступник міського голови розповів, що на будівництві виникли складнощі, що затягнули процес реалізації проєкту. Спершу довелося здійснити археологічні дослідження, бо ділянка розташована в історичній частині міста, а згодом коригували проєкт і переносили мережі."Ділянка для забудови, звісно, мала ряд складнощів. Один із них — це те, що ліцей розташований в зоні археології "Апостольщина". Тут фактично один з старих, центральних, історичних та археологічних осередків", — розповідає заступник міського голови.З його слів, другою причиною затримки будівництва було те, що більшість мереж проходили через будівельний майданчик, їх доводилось обводити, планувати і проектувати таким чином, щоб вони в майбутньому були максимально, згідно з державними будівельними нормами.

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