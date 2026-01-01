Під Луцьком – скандал через забруднену річку: забудовник прокоментував ситуацію





Про це йдеться у сюжеті телеканалу



Нагадаємо: мальовнича колись річка Омелянівка, яка протікає у селі Великий Омеляник поблизу Луцька, опинилася на межі екологічної катастрофи. Місцеві жителі б'ють на сполох: за останні місяці рівень води впав на метр, а сама водойма перетворилася на захаращене болото.



«Коли ми придбали цю земельну ділянку та проводили підготовчі будівельні роботи, з її території було вивезено два КамАЗи скла та пластику. Крім того, називати будівельним сміттям те, що перебуває на території «Луцькагробуду» і не має жодного стосунку до нашої земельної ділянки, щонайменше некоректно. Щодо коментарів і відео про нібито обміління річки через нашу діяльність, то всі дорослі люди мають здоровий глузд. Скажіть, будь ласка, як ми можемо впливати на рівень води чи її забір, перебуваючи нижче за течією?» – розповідає власник будівництва Богдан Маковецький.



Зі слів чоловіка, будівництво не могло вплинути на рівень води у річці. Водночас додає, мовляв, після завершення робіт територію поруч планують облаштувати.



Відтак, мешканці нарікають на засмічену річку, забудовник певнить: він до цього непричетний. Тим часом стан водойми залишається незадовільним. Хто ж рятуватиме річку наразі – невідомо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Люди нарікали на сміття біля берега річки Омелянівка. На їх думку, сміття могло потрапити у водойму з будівництва поруч. На місці робітники відмовилися від коментарів. Натомість власник будівництва запевняє, сміття у річці не їхнє.Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь» Нагадаємо: мальовнича колись річка Омелянівка, яка протікає у селі Великий Омеляник поблизу Луцька, опинилася на межі екологічної катастрофи. Місцеві жителі б'ють на сполох: за останні місяці рівень води впав на метр, а сама водойма перетворилася на захаращене болото.«Коли ми придбали цю земельну ділянку та проводили підготовчі будівельні роботи, з її території було вивезено два КамАЗи скла та пластику. Крім того, називати будівельним сміттям те, що перебуває на території «Луцькагробуду» і не має жодного стосунку до нашої земельної ділянки, щонайменше некоректно. Щодо коментарів і відео про нібито обміління річки через нашу діяльність, то всі дорослі люди мають здоровий глузд. Скажіть, будь ласка, як ми можемо впливати на рівень води чи її забір, перебуваючи нижче за течією?» – розповідає власник будівництваЗі слів чоловіка, будівництво не могло вплинути на рівень води у річці. Водночас додає, мовляв, після завершення робіт територію поруч планують облаштувати.Відтак, мешканці нарікають на засмічену річку, забудовник певнить: він до цього непричетний. Тим часом стан водойми залишається незадовільним. Хто ж рятуватиме річку наразі – невідомо.

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