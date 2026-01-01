Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 18 червня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 18 червня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у четвер, 18 червня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 18 червня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 22-24°.

Область

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 20-25°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 18 червня
Сьогодні, 20:00
Затвердили тарифи на паркування в центральній частині Луцька
Сьогодні, 19:03
Генштаб ЗСУ спростував звинувачення РФ про нібито удар по автобусу з дитячою командою на Брянщині
Сьогодні, 18:17
Топ-5 правил купівлі гарячого туру: поради онлайн турагенції АНЕКС Тур
Сьогодні, 17:38
Волинська митниця нагадала правила ввезення гуманітарної допомоги: прострочені продукти не пропустять
Сьогодні, 17:02
Медіа
відео
1/8