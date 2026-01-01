Затвердили тарифи на паркування в центральній частині Луцька





Відповідний тариф, що діятиме до червня 2027 року, затвердили на засідання виконкому міської ради 17 червня, повідомили у відділі інформаційної політики, пише



Загальна площа місць паркування на вулиці Богдана Хмельницького, 1 становить 913 квадратних метрів. Загальна кількість паркомісць — 64, в тому числі 20 — для безоплатного паркування.



На комунальній парковці на вулиці Кривий Вал вартість стоянки за годину вартуватиме 20 гривень. Аналогічний тариф буде діяти для паркінгу на вулиці Карпенка-Карого біля Варшавського ринку. Ці три стоянки обслуговує міське комунальне підприємство "АвтоПаркСервіс".



Як зазначив на засіданні виконкому директор "АвтоПаркСервісу" Олег Бахтай, на перетині вулиць Яремчука Назарія — Корсака Івана організують і облаштують додаткові місця для розміщення транспорту. З його слів, підприємство укладає договори з власниками автомобілів для платного бронювання паркомісць.



"Водії сплачують за допомогою QR-коду або на рахунок підприємства. Підприємство іде до того, щоб усі сплачували в безготівковій формі", — додав посадовець.

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