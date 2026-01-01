Ходунки чи ролатор: що обрати після операції або травми





Обидва варіанти допомагають рухатися безпечніше, але вони не однакові. Ходунки дають більш стабільну опору, а ролатор з колесами більше підходить для людей, які вже можуть ходити активніше, але швидко втомлюються. Щоб не помилитися з вибором, потрібно враховувати стан людини, рівень рівноваги, силу в руках, тип травми та умови вдома.





Коли краще обрати ходунки

Ходунки зазвичай обирають тоді, коли людині потрібна максимальна стійкість. Вони корисні після операцій на тазостегновому або колінному суглобі, після переломів нижніх кінцівок, при слабкості в ногах або в перші тижні відновлення, коли ще не можна повністю навантажувати травмовану ногу.



Класичні ходунки без коліс потрібно переставляти перед собою. Це сповільнює рух, але дає більше контролю. Для людини, яка боїться впасти або ще не впевнено стоїть, така конструкція може бути безпечнішою. Є також моделі з двома передніми колесами: вони полегшують рух, але все ще залишають достатню опору.



Ходунки підходять при слабкій рівновазі.

Їх часто використовують на ранньому етапі реабілітації.

Вони допомагають зменшити навантаження на травмовану ногу.

Для дому краще обирати модель, яка проходить у дверні прорізи та не чіпляється за меблі.



Коли доречний ролатор

Ролатор - це ходунки з колесами, ручними гальмами, а часто ще й сидінням. Його обирають тоді, коли людина вже може ходити, але потребує додаткової опори та можливості перепочити. Ролатор зручний для прогулянок, пересування коридором, відвідування поліклініки або поступового повернення до активності після лікування.



Важливо розуміти: ролатор не завжди підходить на самому початку відновлення. Якщо людина погано тримає рівновагу, не встигає натискати на гальма або спирається на опору всією вагою, модель із колесами може бути небезпечною. У такому разі краще починати з більш стабільних ходунків.



Ролатор зручний для людей, які вже можуть самостійно ходити.

Сидіння допомагає відпочити під час прогулянки.

Гальма потрібні для контролю руху та безпечної зупинки.

Для використання на вулиці важливі міцні колеса та стійка рама.

Що врахувати перед покупкою

Перший критерій - зріст людини. Ручки мають бути на такій висоті, щоб користувач не сутулився і не піднімав плечі. Якщо опора занадто низька, зростає навантаження на спину. Якщо занадто висока - руки швидко втомлюються, а рівновага погіршується.



Другий важливий момент - вага користувача та допустиме навантаження виробу. Не варто купувати ходунки або ролатор без перевірки цього параметра. Також потрібно оцінити вагу самої конструкції: легку модель простіше переставляти, але вона має залишатися достатньо стійкою.



Перед вибором варто подивитися, де саме людина буде користуватися опорою. Для квартири важливі компактність, ширина конструкції та можливість пройти через двері. Для вулиці - колеса, гальма, стійкість на нерівній поверхні та наявність сидіння. Переглянути товари для домашньої реабілітації та пересування можна на



Безпека під час використання

Навіть правильно підібрані ходунки або ролатор потрібно використовувати обережно. Не варто поспішати, різко розвертатися або переносити вагу тіла на одну сторону. Якщо після операції лікар обмежив навантаження на ногу, потрібно чітко дотримуватися цих рекомендацій.



Вдома бажано прибрати килимки, дроти, зайві меблі та інші предмети, за які можна зачепитися. Підлога не повинна бути слизькою. Якщо людина встає вночі, варто подбати про нічник і залишити опору поруч із ліжком.



Перед використанням перевіряйте фіксатори висоти.

У ролатора обов’язково перевіряйте роботу гальм.

Не сідайте на сидіння ролатора, якщо гальма не зафіксовані.

Не використовуйте опору на мокрій або слизькій поверхні без потреби.

Не змінюйте тип навантаження на ногу без дозволу лікаря.

Що краще після операції або травми

Якщо людина тільки починає вставати, має слабкість, нестійкість або не може повністю спиратися на ногу, частіше обирають ходунки. Вони дають більше контролю і підходять для перших етапів відновлення. Якщо ж пацієнт уже ходить впевненіше, може контролювати гальма і потребує опори для прогулянок, зручнішим буде ролатор.



Найкраще рішення - підбирати опору разом із лікарем або реабілітологом. Після різних операцій і травм правила навантаження можуть відрізнятися. Те, що підходить після легкої травми, не завжди безпечно після ендопротезування або складного перелому.



Висновок

Ходунки та ролатор виконують схожу задачу, але підходять для різних етапів відновлення. Ходунки краще обирати, коли потрібна максимальна стабільність і контроль руху. Ролатор зручний тоді, коли людина вже може ходити активніше, але потребує підтримки та можливості відпочити. Головне - врахувати стан пацієнта, рекомендації лікаря, умови вдома і не купувати опору лише за зовнішнім виглядом або ціною.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після операції, перелому, травми ноги, ендопротезування суглоба або тривалого лікування людині часто складно одразу повернутися до звичайної ходьби. М’язи слабшають, рухи стають обережними, а страх упасти може заважати навіть простому пересуванню по кімнаті. У цей період лікар або реабілітолог може порадити допоміжний засіб для опори - ходунки або ролатор.Обидва варіанти допомагають рухатися безпечніше, але вони не однакові. Ходунки дають більш стабільну опору, а ролатор з колесами більше підходить для людей, які вже можуть ходити активніше, але швидко втомлюються. Щоб не помилитися з вибором, потрібно враховувати стан людини, рівень рівноваги, силу в руках, тип травми та умови вдома.Ходунки зазвичай обирають тоді, коли людині потрібна максимальна стійкість. Вони корисні після операцій на тазостегновому або колінному суглобі, після переломів нижніх кінцівок, при слабкості в ногах або в перші тижні відновлення, коли ще не можна повністю навантажувати травмовану ногу.Класичні ходунки без коліс потрібно переставляти перед собою. Це сповільнює рух, але дає більше контролю. Для людини, яка боїться впасти або ще не впевнено стоїть, така конструкція може бути безпечнішою. Є також моделі з двома передніми колесами: вони полегшують рух, але все ще залишають достатню опору.Ролатор - це ходунки з колесами, ручними гальмами, а часто ще й сидінням. Його обирають тоді, коли людина вже може ходити, але потребує додаткової опори та можливості перепочити. Ролатор зручний для прогулянок, пересування коридором, відвідування поліклініки або поступового повернення до активності після лікування.Важливо розуміти: ролатор не завжди підходить на самому початку відновлення. Якщо людина погано тримає рівновагу, не встигає натискати на гальма або спирається на опору всією вагою, модель із колесами може бути небезпечною. У такому разі краще починати з більш стабільних ходунків.Перший критерій - зріст людини. Ручки мають бути на такій висоті, щоб користувач не сутулився і не піднімав плечі. Якщо опора занадто низька, зростає навантаження на спину. Якщо занадто висока - руки швидко втомлюються, а рівновага погіршується.Другий важливий момент - вага користувача та допустиме навантаження виробу. Не варто купувати ходунки або ролатор без перевірки цього параметра. Також потрібно оцінити вагу самої конструкції: легку модель простіше переставляти, але вона має залишатися достатньо стійкою.Перед вибором варто подивитися, де саме людина буде користуватися опорою. Для квартири важливі компактність, ширина конструкції та можливість пройти через двері. Для вулиці - колеса, гальма, стійкість на нерівній поверхні та наявність сидіння. Переглянути товари для домашньої реабілітації та пересування можна на https://vida-med.com.ua/ , порівнюючи моделі за типом конструкції, розміром і зручністю щоденного використання.Навіть правильно підібрані ходунки або ролатор потрібно використовувати обережно. Не варто поспішати, різко розвертатися або переносити вагу тіла на одну сторону. Якщо після операції лікар обмежив навантаження на ногу, потрібно чітко дотримуватися цих рекомендацій.Вдома бажано прибрати килимки, дроти, зайві меблі та інші предмети, за які можна зачепитися. Підлога не повинна бути слизькою. Якщо людина встає вночі, варто подбати про нічник і залишити опору поруч із ліжком.Якщо людина тільки починає вставати, має слабкість, нестійкість або не може повністю спиратися на ногу, частіше обирають ходунки. Вони дають більше контролю і підходять для перших етапів відновлення. Якщо ж пацієнт уже ходить впевненіше, може контролювати гальма і потребує опори для прогулянок, зручнішим буде ролатор.Найкраще рішення - підбирати опору разом із лікарем або реабілітологом. Після різних операцій і травм правила навантаження можуть відрізнятися. Те, що підходить після легкої травми, не завжди безпечно після ендопротезування або складного перелому.Ходунки та ролатор виконують схожу задачу, але підходять для різних етапів відновлення. Ходунки краще обирати, коли потрібна максимальна стабільність і контроль руху. Ролатор зручний тоді, коли людина вже може ходити активніше, але потребує підтримки та можливості відпочити. Головне - врахувати стан пацієнта, рекомендації лікаря, умови вдома і не купувати опору лише за зовнішнім виглядом або ціною.

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