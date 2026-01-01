Волинське господарство скоротило площі під «борщовим набором» у 10 разів

Волинське господарство скоротило площі під «борщовим набором» у 10 разів
Господарство «Лебедія» на Волині за останні роки майже вдесятеро скоротило площі під овочами борщового набору.

Про це в матеріалі журналу «Плантатор» розповів власник господарства Руслан Хомич, передає АgroТimes.

Якщо раніше тут вирощували 30 га моркви та близько 10 га капусти, буряка й картоплі, то минулого сезону залишилося лише 4 га картоплі та трохи більше 2 га кожної іншої культури.

Попри скорочення площ, господарство зберегло сучасну інфраструктуру для овочівництва. Тут працюють сховища з холодильниками загальним обсягом 2,5 тис. тонн, сортувальні лінії, вакуумний посівний комплекс і спеціалізована техніка для збирання та дороблення продукції.

За словами Хомича, головною причиною змін стала економіка виробництва. Витрати на пальне, зберігання, сортування та оплату праці зростають значно швидше, ніж ціни на овочі. Лише охолодження продукції у сховищі за місяць коштувало господарству 68 тис. грн.

У результаті фермер дедалі серйозніше розглядає розширення площ під кукурудзою, соєю та ріпаком, які потребують менше ручної праці та післязбиральних витрат.

На думку виробника, ситуація характерна не лише для одного господарства. Дедалі більше професійних овочівників стикаються з проблемою, коли складні технології вирощування та зберігання перестають окуповуватися.

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Теги: фермерське господарство, борщовий набір, Волинь
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