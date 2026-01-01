На Волині у ДТП постраждала 38-річна водійка: зіткнулись два авто

На Волині у ДТП постраждала 38-річна водійка: зіткнулись два авто
ДТП у Луцькому районі: травмувалася водійка легковика.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Подія трапилася учора близько 7.30  неподалік села Козин  Луцького району. 65-річний водій Renault traffic зіткнувся із автомобілем Opel corsa, під керуванням 38-річної місцевої жительки. Внаслідок ДТП водійка легковика отримала тілесні ушкодження. Медики надали жінці допомогу, не госпіталізовували.

Автомобілі зазнали механічних ушкоджень. Попередньо водії були тверезі.  
На Волині у ДТП постраждала 38-річна водійка: зіткнулись два авто

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
На Волині у ДТП постраждала 38-річна водійка: зіткнулись два авто



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Теги: Волинь, ДТП
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