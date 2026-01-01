На Волині у ДТП постраждала 38-річна водійка: зіткнулись два авто





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Подія трапилася учора близько 7.30 неподалік села Козин Луцького району. 65-річний водій Renault traffic зіткнувся із автомобілем Opel corsa, під керуванням 38-річної місцевої жительки. Внаслідок ДТП водійка легковика отримала тілесні ушкодження. Медики надали жінці допомогу, не госпіталізовували.



Автомобілі зазнали механічних ушкоджень. Попередньо водії були тверезі.



Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДТП у Луцькому районі: травмувалася водійка легковика.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Подія трапилася учора близько 7.30 неподалік села Козин Луцького району. 65-річний водій Renault traffic зіткнувся із автомобілем Opel corsa, під керуванням 38-річної місцевої жительки. Внаслідок ДТП водійка легковика отримала тілесні ушкодження. Медики надали жінці допомогу, не госпіталізовували.Автомобілі зазнали механічних ушкоджень. Попередньо водії були тверезі.Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

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