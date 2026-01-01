Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Олександра Шіндяпіна
Сьогодні, 10:02
Щоб навіки спочити у рідному краї, на Волинь повертається полеглий Герой – Олександр Шіндяпін.
Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.
Сьогодні, 18 червня, очікують прибуття скорботного кортежу з тілом Оборонця. Орієнтовний час прибуття до Ковеля - 14:00.
«Закликаємо жителів відкласти всі справи й шанобливо зустріти Захисника: з патріотичною символікою й вистеленою квітами дорогою», - зазначили у міськраді.
Маршрут руху кортежу: с.Підцир'я – вул. Ковельська – центр міста – вул. Магдебурзького права (Перше Травня) – вул. Дальники (Комарова) – с.Гута-Камінська – с.Полиці – с.Малі Голоби.
«Герої не вмирають! Вони стають ангелами-охоронцями на небесах. Дякуємо Тобі, наш Небесний Оборонцю! Легких Тобі хмаринок!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.
Сьогодні, 18 червня, очікують прибуття скорботного кортежу з тілом Оборонця. Орієнтовний час прибуття до Ковеля - 14:00.
«Закликаємо жителів відкласти всі справи й шанобливо зустріти Захисника: з патріотичною символікою й вистеленою квітами дорогою», - зазначили у міськраді.
Маршрут руху кортежу: с.Підцир'я – вул. Ковельська – центр міста – вул. Магдебурзького права (Перше Травня) – вул. Дальники (Комарова) – с.Гута-Камінська – с.Полиці – с.Малі Голоби.
«Герої не вмирають! Вони стають ангелами-охоронцями на небесах. Дякуємо Тобі, наш Небесний Оборонцю! Легких Тобі хмаринок!» - йдеться у повідомленні.
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