Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Олександра Шіндяпіна

Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Олександра Шіндяпіна
Щоб навіки спочити у рідному краї, на Волинь повертається полеглий Герой – Олександр Шіндяпін.

Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.

Сьогодні, 18 червня, очікують прибуття скорботного кортежу з тілом Оборонця. Орієнтовний час прибуття до Ковеля - 14:00.

«Закликаємо жителів відкласти всі справи й шанобливо зустріти Захисника: з патріотичною символікою й вистеленою квітами дорогою», - зазначили у міськраді.

Маршрут руху кортежу: с.Підцир'я – вул. Ковельська – центр міста – вул. Магдебурзького права (Перше Травня) – вул. Дальники (Комарова) – с.Гута-Камінська – с.Полиці – с.Малі Голоби.

«Герої не вмирають! Вони стають ангелами-охоронцями на небесах. Дякуємо Тобі, наш Небесний Оборонцю! Легких Тобі хмаринок!» - йдеться у повідомленні.

Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Олександра Шіндяпіна

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коригувальник ударів по Черкащині отримав 15 років тюрми
Сьогодні, 10:19
Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Олександра Шіндяпіна
Сьогодні, 10:02
На Волині у ДТП постраждала 38-річна водійка: зіткнулись два авто
Сьогодні, 09:46
Зарплати зростуть, а ріст цін сповільниться: Кабмін схвалив план на 3 роки
Сьогодні, 09:40
Москва у вогні: невідомі дрони вдарили по столиці рф
Сьогодні, 09:21
Медіа
відео
1/8