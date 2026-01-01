Авто у Луцьку збило жінку з дитиною: поліція опублікувала деталі аварії

травмувалися жінка й малолітня дитина.



Про це повідомив відділ комунікації поліції Волинської області.



Автопригода трапилася учора, близько 20:00, на проспекті Молоді. 56-річний водій, керуючи автомобілем Audi, допустив наїзд на пішоходів, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок ДТП 30-річна лучанка та 3-річна дівчинка зазнали тілесних ушкоджень. Жінку госпіталізували. Дитині надали медичну допомогу, не госпіталізовували.







Попередньо, водій за кермом був тверезий.



На місці працювали слідчі Луцького районного управління поліції.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У дорожньо-транспортній пригоді на пішохідному переході у ЛуцькуПро це повідомив відділ комунікації поліції Волинської області.Автопригода трапилася учора, близько 20:00, на проспекті Молоді. 56-річний водій, керуючи автомобілем Audi, допустив наїзд на пішоходів, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок ДТП 30-річна лучанка та 3-річна дівчинка зазнали тілесних ушкоджень. Жінку госпіталізували. Дитині надали медичну допомогу, не госпіталізовували.Попередньо, водій за кермом був тверезий.На місці працювали слідчі Луцького районного управління поліції.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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