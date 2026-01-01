На Привокзальному районі Луцька тимчасово не буде гарячої води

На Привокзальному районі Луцька тимчасово не буде гарячої води
Через витік на тепловій мережі поблизу житлового будинку на вул. Зоряній, 1, подачу гарячої води припинено для групи будинків привокзального району з учорашнього дня, 17 червня.

Про це повідомили у державному комунальному підприємстві "Луцьктепло".

"Роботи з пошуку та ліквідації витоку розпочато вчора, 17 червня. За їх результатами подачу гарячої води вже відновлено для житлових будинків на вул. Зоряній, 3 та вул. Гулака-Артемовського, 15-А.
Однак на період виконання робіт з ліквідації пориву на мережах гарячого водопостачання без послуги залишаються споживачі будинків на просп. Грушевського, 1, вул. Коновальця, 1-А, 1-Б, 2, вул. Гулака-Артемовського, 1, 3, 5, 7, 9, 13-А, а також дитячий садок № 27", - йдеться в повідомленні.

Орієнтовний час завершення робіт та відновлення послуги для всіх споживачів — до кінця дня 19 червня.

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Теги: Луцьк, гаряча вода
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