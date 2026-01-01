На Привокзальному районі Луцька тимчасово не буде гарячої води

Через витік на тепловій мережі поблизу житлового будинку на вул. Зоряній, 1, подачу гарячої води припинено для групи будинків привокзального району з учорашнього дня, 17 червня.Про це повідомили у державному комунальному підприємстві "Луцьктепло"."Роботи з пошуку та ліквідації витоку розпочато вчора, 17 червня. За їх результатами подачу гарячої води вже відновлено для житлових будинків на вул. Зоряній, 3 та вул. Гулака-Артемовського, 15-А.Однак на період виконання робіт з ліквідації пориву на мережах гарячого водопостачання без послуги залишаються споживачі будинків на просп. Грушевського, 1, вул. Коновальця, 1-А, 1-Б, 2, вул. Гулака-Артемовського, 1, 3, 5, 7, 9, 13-А, а також дитячий садок № 27", - йдеться в повідомленні.Орієнтовний час завершення робіт та відновлення послуги для всіх споживачів — до кінця дня 19 червня.