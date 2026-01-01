ДНК-експертиза підтвердила загибель Героя В’ячеслава Мотики з Волині
Сьогодні, 11:25
Місцева влада офіційно підтвердила, що у боях із російськими загарбниками загинув військовослужбовець В’ячеслав Мотика з Волині.
Про це у фейсбуці повідомила Устилузька міськрада.
Під час виконання бойового завдання 13 січня 2026 року у районі села Миропілля Сумського району загинув мешканець села Залужжя, солдат Мотика В’ячеслав Григорович, 8 жовтня 1967 року народження.
Він тривалий час вважався безвісти зниклим. За результатами проведення ДНК-експертизи було встановлено його особу та підтверджено загибель нашого Захисника.
«Важко знайти слова, які могли б втамувати біль від такої непоправної втрати. Щирі співчуття рідним і близьким В’ячеслава Григоровича. Нехай світла пам’ять про Героя назавжди залишиться у наших серцях», - зазначили у міськраді.
Про прибуття скорботного кортежу із тілом полеглого військовослужбовця та чин поховання повідомлять додатково.
«Вічна пам’ять і слава Захиснику України! Герої не вмирають!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомила Устилузька міськрада.
Під час виконання бойового завдання 13 січня 2026 року у районі села Миропілля Сумського району загинув мешканець села Залужжя, солдат Мотика В’ячеслав Григорович, 8 жовтня 1967 року народження.
Він тривалий час вважався безвісти зниклим. За результатами проведення ДНК-експертизи було встановлено його особу та підтверджено загибель нашого Захисника.
«Важко знайти слова, які могли б втамувати біль від такої непоправної втрати. Щирі співчуття рідним і близьким В’ячеслава Григоровича. Нехай світла пам’ять про Героя назавжди залишиться у наших серцях», - зазначили у міськраді.
Про прибуття скорботного кортежу із тілом полеглого військовослужбовця та чин поховання повідомлять додатково.
«Вічна пам’ять і слава Захиснику України! Герої не вмирають!» - йдеться у повідомленні.
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