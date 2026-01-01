ДНК-експертиза підтвердила загибель Героя В’ячеслава Мотики з Волині

ДНК-експертиза підтвердила загибель Героя В’ячеслава Мотики з Волині
Місцева влада офіційно підтвердила, що у боях із російськими загарбниками загинув військовослужбовець В’ячеслав Мотика з Волині.

Про це у фейсбуці повідомила Устилузька міськрада.

Під час виконання бойового завдання 13 січня 2026 року у районі села Миропілля Сумського району загинув мешканець села Залужжя, солдат Мотика В’ячеслав Григорович, 8 жовтня 1967 року народження.

Він тривалий час вважався безвісти зниклим. За результатами проведення ДНК-експертизи було встановлено його особу та підтверджено загибель нашого Захисника.

«Важко знайти слова, які могли б втамувати біль від такої непоправної втрати. Щирі співчуття рідним і близьким В’ячеслава Григоровича. Нехай світла пам’ять про Героя назавжди залишиться у наших серцях», - зазначили у міськраді.

Про прибуття скорботного кортежу із тілом полеглого військовослужбовця та чин поховання повідомлять додатково.

«Вічна пам’ять і слава Захиснику України! Герої не вмирають!» - йдеться у повідомленні.

ДНК-експертиза підтвердила загибель Героя В’ячеслава Мотики з Волині

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Теги: загиблі, війна
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