ДНК-експертиза підтвердила загибель Героя В’ячеслава Мотики з Волині

Місцева влада офіційно підтвердила, що у боях із російськими загарбниками загинув військовослужбовецьз Волині.Про це у фейсбуці повідомила Устилузька міськрада.Під час виконання бойового завдання 13 січня 2026 року у районі села Миропілля Сумського району загинув мешканець села Залужжя, солдат Мотика В’ячеслав Григорович, 8 жовтня 1967 року народження.Він тривалий час вважався безвісти зниклим. За результатами проведення ДНК-експертизи було встановлено його особу та підтверджено загибель нашого Захисника.«Важко знайти слова, які могли б втамувати біль від такої непоправної втрати. Щирі співчуття рідним і близьким В’ячеслава Григоровича. Нехай світла пам’ять про Героя назавжди залишиться у наших серцях», - зазначили у міськраді.Про прибуття скорботного кортежу із тілом полеглого військовослужбовця та чин поховання повідомлять додатково.«Вічна пам’ять і слава Захиснику України! Герої не вмирають!» - йдеться у повідомленні.