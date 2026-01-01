У Києві чоловік розбещував 3-річну доньку

Поліцейські у Києві повідомили про підозру чоловіку за розбещення 3-річної доньки. Фігурант неодноразово вчиняв розпусні дії стосовно дитини, які фільмував на власний смартфон.Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання зловмисника та вилучили докази протиправної діяльності. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення, повідомляє у телеграмі Нацполіція.Кіберполіцейські спільно зі слідчими Оболонського Управління поліції ГУНП в м. Києві під процесуальним керівництвом Оболонської окружної прокурора міста Києва викрили 42-річного мешканця столиці, який вчиняв розпусні дії відносно малолітньої доньки. Протиправні дії чоловік знімав на власний мобільний телефон.Правоохоронці провели обшук у квартирі за місцем мешкання фігуранта та вилучили комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності.У ході досудового розслідування поліцейські також призначили низку судових експертиз.Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 156 (Розбещення малолітньої особи, вчинене членом сім’ї) та ч. ч. 1, 4 ст. 301-1 (Виготовлення, зберігання та перевезення дитячої порнографії, а також примушування малолітньої особи до участі у створенні дитячої порнографії) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до 15 років тюремного ув’язнення.За результатами розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, Оболонський районний суд міста Києва обрав підозрюваному заставу.Слідчі дії тривають.