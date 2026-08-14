Молдова видала Україні організатора незаконного переправлення чоловіків через кордон





Про це повідомила Держприкордонслужба України, пише



Екстрадиція відбулася в автомобільному пункті пропуску "Могилів-Подільський" (за даними УП, 12 серпня -ред.).



За даними слідства, своїх "клієнтів" фігурант знаходив переважно через особисті контакти та звʼязки. Після того як оперативники Могилів-Подільського прикордонного загону спільно зі слідчими поліції встановили його причетність до протиправної діяльності, молодик вирішив уникнути відповідальності та сховатися у Молдові.



В рамках кримінального провадження за ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" йому заочно повідомили про підозру та оголосили в розшук.



Ключовим фактором успішної екстрадиції чоловіка стала злагоджена міжнародна взаємодія між правоохоронцями України та Молдови, кажуть прикордонники.



"Українська сторона оперативно передала молдовським колегам усі необхідні матеріали та докази причетності підозрюваного до протиправної діяльності. Це дозволило спільно протистояти спробам ділка уникнути правосуддя. Попри те, що він намагався отримати тимчасовий захист у Молдові, суди всіх інстанцій відмовили йому у задоволенні цих вимог.



Заходи проводилися спільно з УСР ГУНП у Вінницькій області та правоохоронними органами Республіки Молдова.



Наразі молодику вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою".

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