Волиняни прощатимуться з Героєм Дмитром Роотом
Сьогодні, 10:18
У Нововолинську сьогодні, 14 серпня, проведуть в останню путь полеглого військовослужбовця Дмитра Роота.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
За його словами, сьогодні об 11:45 - зустріч біля моргу Нововолинська.
О 12:00 розпочнеться панахида і прощання у Свято-Духівському соборі.
Після завершення жалобний кортеж підʼїде до будинку, де народився Дмитро: проспект Перемоги, 25, а затим до будинку, де він мешкав - вулиця Олени Пчілки, 2.
Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі другої шахти).
«Вічна памʼять!» - зазначив мер Нововолинська.
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Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
За його словами, сьогодні об 11:45 - зустріч біля моргу Нововолинська.
О 12:00 розпочнеться панахида і прощання у Свято-Духівському соборі.
Після завершення жалобний кортеж підʼїде до будинку, де народився Дмитро: проспект Перемоги, 25, а затим до будинку, де він мешкав - вулиця Олени Пчілки, 2.
Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі другої шахти).
«Вічна памʼять!» - зазначив мер Нововолинська.
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