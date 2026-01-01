Волиняни прощатимуться з Героєм Дмитром Роотом

полеглого військовослужбовця Дмитра Роота.



Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



За його словами, сьогодні об 11:45 - зустріч біля моргу Нововолинська.



О 12:00 розпочнеться панахида і прощання у Свято-Духівському соборі.



Після завершення жалобний кортеж підʼїде до будинку, де народився Дмитро: проспект Перемоги, 25, а затим до будинку, де він мешкав - вулиця Олени Пчілки, 2.



Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі другої шахти).



«Вічна памʼять!» - зазначив мер Нововолинська.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську сьогодні, 14 серпня, проведуть в останню путьПро це у телеграмі повідомив Нововолинський міський головаЗа його словами, сьогодні об 11:45 - зустріч біля моргу Нововолинська.О 12:00 розпочнеться панахида і прощання у Свято-Духівському соборі.Після завершення жалобний кортеж підʼїде до будинку, де народився Дмитро: проспект Перемоги, 25, а затим до будинку, де він мешкав - вулиця Олени Пчілки, 2.Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі другої шахти).«Вічна памʼять!» - зазначив мер Нововолинська.

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