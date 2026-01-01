Очільник обласного ТЦК у Миколаєві наживався на ухилянтах, - СБУ
Сьогодні, 09:59
Працівники СБУ та Офісу генпрокурора затримали у Миколаєві очільника обласного ТЦК, який «заробляв» на ухилянтах.
Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора та за сприяння керівництва Генерального Штабу ліквідували у Миколаєві масштабну схему ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів у портовому місті затримано очільника обласного ТЦК, який за гроші сприяв військовозобов’язаним в уникненні призову.
Як з’ясувало розслідування, для реалізації оборудки посадовець організовував внесення недостовірних відомостей клієнтів до системи «Оберіг», а також гарантував їм зняття із розшуку.
Задокументовано як посадовець вимагав за такі «послуги» 20 тисяч доларів США з чотирьох ухилянтів.
Правоохоронці затримали воєнкома «на гарячому» під час передачі йому неправомірної вигоди.
Наразі тривають обшуки в адмінбудівлі обласного ТЦК, а також за адресами проживання та реєстрації посадовця.
Затриманому планується повідомити про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинної схеми.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Миколаївській області за сприяння оперативного командування «Південь» та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
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Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора та за сприяння керівництва Генерального Штабу ліквідували у Миколаєві масштабну схему ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів у портовому місті затримано очільника обласного ТЦК, який за гроші сприяв військовозобов’язаним в уникненні призову.
Як з’ясувало розслідування, для реалізації оборудки посадовець організовував внесення недостовірних відомостей клієнтів до системи «Оберіг», а також гарантував їм зняття із розшуку.
Задокументовано як посадовець вимагав за такі «послуги» 20 тисяч доларів США з чотирьох ухилянтів.
Правоохоронці затримали воєнкома «на гарячому» під час передачі йому неправомірної вигоди.
Наразі тривають обшуки в адмінбудівлі обласного ТЦК, а також за адресами проживання та реєстрації посадовця.
Затриманому планується повідомити про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинної схеми.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Миколаївській області за сприяння оперативного командування «Південь» та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
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