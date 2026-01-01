У Ковелі поховають Героя, який загинув майже 2 роки тому
Сьогодні, 09:20
«На щиті» повертається додому ковельчанин, солдат Олег Бортнік, оператор-телефоніст апаратної 2-го взводу зв’язку батальйону управління військової частини А4350.
Про це у фейсбуці повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
22 місяці тому Олег В’ячеславович Бортнік (25.05.1992 р.н.) зник безвісти під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення з ворогом. У межах заходів із репатріації, за результатами ДНК-експертизи було підтверджено його загибель.
Життя Олега Бортніка обірвалося 3 жовтня 2024 року поблизу населеного пункту Георгіївка Покровського району Донецької області.
Прощання з воїном відбудеться у сьогодні, 14 серпня, за таким порядком:
• 10:00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
• 11:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Останнім місцем спочинку Захисника стане Алея Героїв міського кладовища.
«Вічна пам’ять і слава Герою!» - зазначив Ігор Чайка.
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Про це у фейсбуці повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
22 місяці тому Олег В’ячеславович Бортнік (25.05.1992 р.н.) зник безвісти під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення з ворогом. У межах заходів із репатріації, за результатами ДНК-експертизи було підтверджено його загибель.
Життя Олега Бортніка обірвалося 3 жовтня 2024 року поблизу населеного пункту Георгіївка Покровського району Донецької області.
Прощання з воїном відбудеться у сьогодні, 14 серпня, за таким порядком:
• 10:00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
• 11:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Останнім місцем спочинку Захисника стане Алея Героїв міського кладовища.
«Вічна пам’ять і слава Герою!» - зазначив Ігор Чайка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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