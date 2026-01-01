Гармаші волинської бригади – у десятці найкращих артилерійських підрозділів

Гармаші волинської бригади – у десятці найкращих артилерійських підрозділів
Гармаші 100 ОМБр – у десятці найкращих артилерійських підрозділів загальновійськових бригад.

Про це повідомляють на сторінці бригади у фейсбуці.

Злагоджені дії особового складу, відповідальне ставлення до роботи та постійне вдосконалення навичок стали ключовими чинниками такого успіху.

Так, за підсумками липня 2026 року «Боги війни» виконали понад 1300 успішних бойових завдань, що дозволило їм посісти 10 місце в рейтингу.

Загалом перша десятка рейтингу виглядає так:
1. 3 ОШБр;
2. 25 ОПДБр;
3. 81 ОАеМБр;
4. 59 ОШБр БпС;
5. 82 ОДШБр;
6. 77 ОАеМБр;
7. 79 ОДШБр;
8. 95 ОДШБр;
9. 34 ОБрМП;
10. 100 ОМБр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, 100 ОМБр, війна, гармаші, артилерія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Гармаші волинської бригади – у десятці найкращих артилерійських підрозділів
Сьогодні, 08:25
Українські воїни звільнили від окупантів село на Донеччині
Сьогодні, 07:32
На Волині матері загиблого воїна вручили його посмертну герою
Сьогодні, 05:28
Без походів до ТЦК: роботодавцям дозволили оновлювати дані працівників через "Дію"
Сьогодні, 03:41
Урожай-2026: скільки коштує пшениця і чи продаватимуть її волинські фермери. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15
Медіа
відео
1/8