Гармаші волинської бригади – у десятці найкращих артилерійських підрозділів





Про це повідомляють на сторінці бригади у фейсбуці.



Злагоджені дії особового складу, відповідальне ставлення до роботи та постійне вдосконалення навичок стали ключовими чинниками такого успіху.



Так, за підсумками липня 2026 року «Боги війни» виконали понад 1300 успішних бойових завдань, що дозволило їм посісти 10 місце в рейтингу.



Загалом перша десятка рейтингу виглядає так:

1. 3 ОШБр;

2. 25 ОПДБр;

3. 81 ОАеМБр;

4. 59 ОШБр БпС;

5. 82 ОДШБр;

6. 77 ОАеМБр;

7. 79 ОДШБр;

8. 95 ОДШБр;

9. 34 ОБрМП;

10. 100 ОМБр.

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