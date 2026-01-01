На Волині матері загиблого воїна вручили його посмертну герою

Івана Савлука посмертно нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Державну відзнаку сина передали його матері, Галині Іванівні.



Про це повідомляє



Орден присвоєно відповідно до Указу Президента України № 306/2026 від 10 квітня 2026 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.



Почесну місію вручення нагороди виконали капітан другого відділу Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Іван Маєвський та Ратнівський селищний голова Віталій Бірук.



Присутні вшанували пам'ять полеглого земляка хвилиною мовчання та висловили глибокі співчуття родині військовослужбовця.



«Вічна пам'ять нашому Герою. Його подвиг назавжди залишиться в серцях кожного жителя нашої громади. Рідним – сил, терпіння та Божого захисту, щоб пережити це важке горе. Слава Герою!» – зазначили під час вручення.



Довідково: Солдат військової частини А0284 Іван Миколайович Савлук народився 21 травня 1992 року. Захисник загинув 8 лютого 2026 року під час виконання обов'язків військової служби, стримуючи ворога поблизу населеного пункту Садки Сумського району Сумської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовця Збройних сил України, жителя селища Ратнепосмертно нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Державну відзнаку сина передали його матері,Про це повідомляє Район.Ратне. Орден присвоєно відповідно до Указу Президента України № 306/2026 від 10 квітня 2026 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.Почесну місію вручення нагороди виконали капітан другого відділу Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримкита Ратнівський селищний головаПрисутні вшанували пам'ять полеглого земляка хвилиною мовчання та висловили глибокі співчуття родині військовослужбовця.«Вічна пам'ять нашому Герою. Його подвиг назавжди залишиться в серцях кожного жителя нашої громади. Рідним – сил, терпіння та Божого захисту, щоб пережити це важке горе. Слава Герою!» – зазначили під час вручення.Солдат військової частини А0284 Іван Миколайович Савлук народився 21 травня 1992 року. Захисник загинув 8 лютого 2026 року під час виконання обов'язків військової служби, стримуючи ворога поблизу населеного пункту Садки Сумського району Сумської області.

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