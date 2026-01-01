14 серпня на Волині: гортаючи календар

14 серпня свій ювілей святкує(на фото) — багаторічний очільник Волинського національного університету імені Лесі Українки, видатний науковець, знаний в Україні та за кордоном.Нині — почесний професор Краківської академії AGH, а також волонтер та координатор благодійного фонду в Польщі, який від перших місяців війни невтомно допомагає Україні.Бажаємо міцного здоров’я, натхнення, нових наукових здобутків та щедрих життєвих благ!Також 14 серпня день народження святкує фотограф Павло Березюк.Які сьогодні іменини: Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Микола, Олександр, Олексій, Семен, Федір, Єва, Євдокія.Вітаємо їх зі святом, зичимо міцного здоров’я, злагоди і добробуту!14 серпня, віряни святкують перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського. Преподобний Теодосій Печерський (помер 3 травня 1074 року) був одним із засновників Києво-Печерського монастиря (лаври) разом зі святим Антонієм.14 серпня - Всесвітній день ящірки. Ящірки — важлива частина екосистем, регулюючи чисельність комах і дрібних тварин. Вони є індикаторами здоров’я навколишнього середовища. Різноманітність видів ящірок вражає: від крихітних геконів до великих агам і варанів. Деякі види мають унікальні адаптації, як, наприклад, здатність регенерувати хвіст або змінювати колір.