14 серпня на Волині: гортаючи календар

14 серпня на Волині: гортаючи календар
14 серпня свій ювілей святкує Коцан Ігор Ярославович (на фото) — багаторічний очільник Волинського національного університету імені Лесі Українки, видатний науковець, знаний в Україні та за кордоном.

Нині — почесний професор Краківської академії AGH, а також волонтер та координатор благодійного фонду в Польщі, який від перших місяців війни невтомно допомагає Україні.

Бажаємо міцного здоров’я, натхнення, нових наукових здобутків та щедрих життєвих благ!

Також 14 серпня день народження святкує фотограф Павло Березюк.

Які сьогодні іменини: Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Микола, Олександр, Олексій, Семен, Федір, Єва, Євдокія.

Вітаємо їх зі святом, зичимо міцного здоров’я, злагоди і добробуту!

14 серпня, віряни святкують перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського. Преподобний Теодосій Печерський (помер 3 травня 1074 року) був одним із засновників Києво-Печерського монастиря (лаври) разом зі святим Антонієм.

14 серпня - Всесвітній день ящірки. Ящірки — важлива частина екосистем, регулюючи чисельність комах і дрібних тварин. Вони є індикаторами здоров’я навколишнього середовища. Різноманітність видів ящірок вражає: від крихітних геконів до великих агам і варанів. Деякі види мають унікальні адаптації, як, наприклад, здатність регенерувати хвіст або змінювати колір.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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