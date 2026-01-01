У Луцьку вручили понад 30 сертифікатів на житло для ветеранів та сімей загиблих воїнів

У Луцьку відбулося вручення сертифікатів на отримання житла ветеранам й ветеранкам із інвалідністю I - II групи та членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць.Про це повідомляють у Волинській ОВА.Цьогоріч в області 60 ветеранів війни та членів родин загиблих вже отримали кошти на придбання житла.«Для мене честь їх вручити та нагода подякувати вам за захист. Дякую вам за те, що знайшли час та можливість зустрітися. Власне житло – одне з найважливіших питань для стабільності та спокійного життя кожної людини. Тож ці сертифікати – це реалізація державної ветеранської політики та наша вдячність вам за збереження держави», - сказав у вітальному слові т.в.о. начальника ОВАОтримали сьогодні сертифікати понад 30 осіб. Решту для вручення передали у райони.Забезпечення житлом ветеранів війни – є результатом спільної роботи Президента України Володимира Зеленського, Кабінету Міністрів України, Міністерства у справах ветеранів та фінансової підтримки Європейського Союзу в межах Ukraine Facility.Зокрема, у травні поточного року на ці потреби Волинь отримала перший транш субвенції у розмірі майже 170 млн грн. Таким чином станом на сьогодні кошти вже отримали 60 ветеранів, ветеранок та членів сімей загиблих. Після отримання коштів вони самостійно обирають житло, яке бажають придбати. Таке житло може бути, як на вторинному ринку, так і на первинному. Єдина умова – воно обов’язково введено в експлуатацію.