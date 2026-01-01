Діти полеглих і зниклих безвісти Героїв з Волині поїхали на відпочинок у Данію. ФОТО
Сьогодні, 20:35
15 дітей полеглих і зниклих безвісти Героїв із Нововолинської громади поїхали на відпочинок у Данію.
Про це повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.
13 серпня разом із батьками провели дітей провели у дорогу та побажали дітям змістовного відпочинку та гарного настрою.
Десять днів вони проведуть у літньому таборі, де на них чекають басейни, парк розваг, спортивні центри та інші активності.
Організувати поїздку вдалося за підтримки благодійної організації «Bevar Ukraine» у співпраці з данськими партнерами.
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Про це повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.
13 серпня разом із батьками провели дітей провели у дорогу та побажали дітям змістовного відпочинку та гарного настрою.
Десять днів вони проведуть у літньому таборі, де на них чекають басейни, парк розваг, спортивні центри та інші активності.
Організувати поїздку вдалося за підтримки благодійної організації «Bevar Ukraine» у співпраці з данськими партнерами.
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