Останки першого голови ОУН Коновальця повернули до України
Сьогодні, 18:08
Останки першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця повернули до України. На кордоні його прах зустріли з почестями.
Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, пише Громадське.
«На рідній землі полковника Євгена Коновальця зустрічали зі всіма державними та військовими почестями», — зазначила вона.
Церемонія прощання з головою ОУН відбудеться в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ.
Нагадаємо, що 11 серпня в ОП повідомили, що в нідерландському Роттердамі на кладовищі «Кросвейк» провели ексгумацію останків Євгена Коновальця, і тепер його прах повернуть до України й перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі.
Згодом, у коментарі «Укрінформу» Верещук сказала, що після повернення до України останків полковника їх відправлять на «КТ, МРТ та інші процедури» й будуть досліджувати, щоб залишити «максимально точні свідчення». За її словами, вперше в історії незалежності України на Батьківщину повертають видатних військових, письменників та інших діячів, тому необхідно зробити певні процедури.
Більше про Євгена Коновальця
Євген Коновалець народився 14 червня 1891 року в селі Зашкові поблизу Львова.
Був командиром корпусу Січових Стрільців Армії УНР, засновником Української Військової Організації, головою Проводу українських націоналістів, першим лідером Організації Українських Націоналістів.
Загинув 23 травня 1938 року в Роттердамі від рук радянського агента, який передав йому коробку цукерок із вибухівкою.
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Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, пише Громадське.
«На рідній землі полковника Євгена Коновальця зустрічали зі всіма державними та військовими почестями», — зазначила вона.
Церемонія прощання з головою ОУН відбудеться в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ.
Нагадаємо, що 11 серпня в ОП повідомили, що в нідерландському Роттердамі на кладовищі «Кросвейк» провели ексгумацію останків Євгена Коновальця, і тепер його прах повернуть до України й перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі.
Згодом, у коментарі «Укрінформу» Верещук сказала, що після повернення до України останків полковника їх відправлять на «КТ, МРТ та інші процедури» й будуть досліджувати, щоб залишити «максимально точні свідчення». За її словами, вперше в історії незалежності України на Батьківщину повертають видатних військових, письменників та інших діячів, тому необхідно зробити певні процедури.
Більше про Євгена Коновальця
Євген Коновалець народився 14 червня 1891 року в селі Зашкові поблизу Львова.
Був командиром корпусу Січових Стрільців Армії УНР, засновником Української Військової Організації, головою Проводу українських націоналістів, першим лідером Організації Українських Націоналістів.
Загинув 23 травня 1938 року в Роттердамі від рук радянського агента, який передав йому коробку цукерок із вибухівкою.
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