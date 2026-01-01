Останки першого голови ОУН Коновальця повернули до України





Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, пише



«На рідній землі полковника Євгена Коновальця зустрічали зі всіма державними та військовими почестями», — зазначила вона.



Церемонія прощання з головою ОУН відбудеться в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ.



Нагадаємо, що 11 серпня в ОП повідомили, що в нідерландському Роттердамі на кладовищі «Кросвейк» провели ексгумацію останків Євгена Коновальця, і тепер його прах повернуть до України й перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі.



Згодом, у коментарі «Укрінформу» Верещук сказала, що після повернення до України останків полковника їх відправлять на «КТ, МРТ та інші процедури» й будуть досліджувати, щоб залишити «максимально точні свідчення». За її словами, вперше в історії незалежності України на Батьківщину повертають видатних військових, письменників та інших діячів, тому необхідно зробити певні процедури.



Більше про Євгена Коновальця



Євген Коновалець народився 14 червня 1891 року в селі Зашкові поблизу Львова.



Був командиром корпусу Січових Стрільців Армії УНР, засновником Української Військової Організації, головою Проводу українських націоналістів, першим лідером Організації Українських Націоналістів.



Загинув 23 травня 1938 року в Роттердамі від рук радянського агента, який передав йому коробку цукерок із вибухівкою.

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