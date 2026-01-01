«Відчуває все, крім ніг»: 17-річний волинянин травмував хребет, стрибаючи з пірсу – родина просить допомоги
Сьогодні, 16:33
У Хріннниках 17-річний Олександр Юзва з Гірки Полонки травмував хребет, стрибаючи у воду. Під час купання юнак вирішив пірнути з пірсу, однак вдарився об дно. Його мама виховує двох дітей сама, тож рідні звертаються за допомогою до всіх небайдужих у зборі коштів на лікування.
"Зараз Саша бореться за своє життя. Він перебуває в реанімації, і попереду складне лікування, яке потребує значних коштів. Кожна гривня зараз має величезне значення. Навіть невеликий внесок може допомогти врятувати життя. Просимо всіх небайдужих підтримати родину в цей надзвичайно важкий час. Якщо не маєте можливості допомогти фінансово, будь ласка, поширте цей допис — можливо, саме завдяки вам його побачить людина, яка зможе допомогти. Дякуємо кожному за підтримку, молитви та небайдужість. Разом ми можемо дати шанс на життя", - пише на своїй сторінці у фейсбуці рідна тітка Сашка Дарія Кучерук.
У коментарі журналістам ВолиньPost рідні розповіли, що через важку травму та нерухомість виникло серйозне запалення легень. Саша зараз отримує потужні антибіотики, температура періодично підіймається, але лікарі повністю контролюють процес.
"Наш хлопчик дихає спокійніше, а регулярне садіння в ліжку допомагає легеням розправлятися на повну силу. В нього є шанс, щоб встати на ноги. Ми шукаємо найкращих реабілітологів, але, можливо, хтось порадить дієвих, які спеціалізуються на травмах хребта. Саша відчуває все, окрім ніг, але мʼязи рук сильні. І з часом з хорошою реабілітацією, ми віримо, він буде відчувати усе тіло", - повідомила Дарія Кучерук.
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"Зараз Саша бореться за своє життя. Він перебуває в реанімації, і попереду складне лікування, яке потребує значних коштів. Кожна гривня зараз має величезне значення. Навіть невеликий внесок може допомогти врятувати життя. Просимо всіх небайдужих підтримати родину в цей надзвичайно важкий час. Якщо не маєте можливості допомогти фінансово, будь ласка, поширте цей допис — можливо, саме завдяки вам його побачить людина, яка зможе допомогти. Дякуємо кожному за підтримку, молитви та небайдужість. Разом ми можемо дати шанс на життя", - пише на своїй сторінці у фейсбуці рідна тітка Сашка Дарія Кучерук.
У коментарі журналістам ВолиньPost рідні розповіли, що через важку травму та нерухомість виникло серйозне запалення легень. Саша зараз отримує потужні антибіотики, температура періодично підіймається, але лікарі повністю контролюють процес.
"Наш хлопчик дихає спокійніше, а регулярне садіння в ліжку допомагає легеням розправлятися на повну силу. В нього є шанс, щоб встати на ноги. Ми шукаємо найкращих реабілітологів, але, можливо, хтось порадить дієвих, які спеціалізуються на травмах хребта. Саша відчуває все, окрім ніг, але мʼязи рук сильні. І з часом з хорошою реабілітацією, ми віримо, він буде відчувати усе тіло", - повідомила Дарія Кучерук.
Реквізити для допомоги:
Картка: 5354321060464469
Банка: https://send.monobank.ua/jar/9Nn7SvbJbK
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