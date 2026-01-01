Волинянину, який важко поранив військовослужбовця ТЦК, обрали запобіжний захід
Сьогодні, 17:00
Підозрюваному, який вдарив ножем у живіт військовослужбовця ТЦК у Нововолинську, обрали запобіжний захід - тримання під вартою без можливості внесення застави до 10 жовтня 2026 року.
Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Нагадаємо, що 12 серпня у Нововолинську під час проведення заходів оповіщення військовослужбовцями Володимирського РТЦК та СП спільно з представниками Національної поліції стався напад на військовослужбовців.
Унаслідок нападу один військовослужбовець отримав ножове поранення черевної порожнини та був госпіталізований. Другий військовослужбовець отримав ушкодження руки, після надання медичної допомоги його стан задовільний.
Військовослужбовці, які виконували завдання у складі групи оповіщення, мають досвід участі у бойових діях. До проходження служби у ТЦК та СП вони були переведені за станом здоров'я.
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Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Нагадаємо, що 12 серпня у Нововолинську під час проведення заходів оповіщення військовослужбовцями Володимирського РТЦК та СП спільно з представниками Національної поліції стався напад на військовослужбовців.
Унаслідок нападу один військовослужбовець отримав ножове поранення черевної порожнини та був госпіталізований. Другий військовослужбовець отримав ушкодження руки, після надання медичної допомоги його стан задовільний.
Військовослужбовці, які виконували завдання у складі групи оповіщення, мають досвід участі у бойових діях. До проходження служби у ТЦК та СП вони були переведені за станом здоров'я.
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