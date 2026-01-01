Волинянину, який важко поранив військовослужбовця ТЦК, обрали запобіжний захід

Волинянину, який важко поранив військовослужбовця ТЦК, обрали запобіжний захід
Підозрюваному, який вдарив ножем у живіт військовослужбовця ТЦК у Нововолинську, обрали запобіжний захід - тримання під вартою без можливості внесення застави до 10 жовтня 2026 року.

Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Нагадаємо, що 12 серпня у Нововолинську під час проведення заходів оповіщення військовослужбовцями Володимирського РТЦК та СП спільно з представниками Національної поліції стався напад на військовослужбовців.

Унаслідок нападу один військовослужбовець отримав ножове поранення черевної порожнини та був госпіталізований. Другий військовослужбовець отримав ушкодження руки, після надання медичної допомоги його стан задовільний.

Військовослужбовці, які виконували завдання у складі групи оповіщення, мають досвід участі у бойових діях. До проходження служби у ТЦК та СП вони були переведені за станом здоров'я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Нововолинськ, напад, ТЦК
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянину, який важко поранив військовослужбовця ТЦК, обрали запобіжний захід
Сьогодні, 17:00
«Відчуває все, крім ніг»: 17-річний волинянин травмував хребет, стрибаючи з пірсу – родина просить допомоги
Сьогодні, 16:33
Чорна звістка: на війні загинув воїн з Волині Юрій Джуль
Сьогодні, 16:11
Волинянин за 3000 доларів США організував переправлення військовозобов'язаного до Польщі
Сьогодні, 15:45
ЗСУ уразили диспетчерську вежу аеродрому «Саки» у Криму
Сьогодні, 15:20
Медіа
відео
1/8