Волинянину, який важко поранив військовослужбовця ТЦК, обрали запобіжний захід

Підозрюваному, який вдарив ножем у живіт військовослужбовця ТЦК у Нововолинську, обрали запобіжний захід - тримання під вартою без можливості внесення застави до 10 жовтня 2026 року.Про цеповідомили у пресслужбі поліції Волині.Нагадаємо, що 12 серпня у Нововолинську під час проведення заходів оповіщення військовослужбовцями Володимирського РТЦК та СП спільно з представниками Національної поліції ставсяУнаслідок нападу один військовослужбовець отримав ножове поранення черевної порожнини та був госпіталізований. Другий військовослужбовець отримав ушкодження руки, після надання медичної допомоги його стан задовільний.Військовослужбовці, які виконували завдання у складі групи оповіщення, мають досвід участі у бойових діях. До проходження служби у ТЦК та СП вони були переведені за станом здоров'я.