Волинянин за 3000 доларів США організував переправлення військовозобов'язаного до Польщі

Волинянин за 3000 доларів США організував переправлення військовозобов'язаного до Польщі
3000 доларів США за переправлення ухилянта за кордон - волинянину повідомлено про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури 28-річному жителю села Заозерне Ковельського району повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, вчиненого з корисливих мотивів (ч.3 ст. 332 КК України).

Встановлено, що підозрюваний за грошову винагороду в сумі 3000 доларів США організував незаконне переправлення особи до Республіки Польща поза офіційним пунктом пропуску через державний кордон.

Однак, під час спроби переправлення через кордон підозрюваного затримали правоохоронні органи, а протиправну діяльність припинили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ухилянт, підозра
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чорна звістка: на війні загинув воїн з Волині Юрій Джуль
Сьогодні, 16:11
Волинянин за 3000 доларів США організував переправлення військовозобов'язаного до Польщі
Сьогодні, 15:45
ЗСУ уразили диспетчерську вежу аеродрому «Саки» у Криму
Сьогодні, 15:20
Пілот Су-27 знищив командний пункт росіян разом з операторами дронів
Сьогодні, 14:44
У Луцьку відбудеться святковий концерт до Дня Незалежності України. ФОТО
Сьогодні, 14:23
Медіа
відео
1/8