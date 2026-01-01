Волинянин за 3000 доларів США організував переправлення військовозобов'язаного до Польщі





Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури 28-річному жителю села Заозерне Ковельського району повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, вчиненого з корисливих мотивів (ч.3 ст. 332 КК України).



Встановлено, що підозрюваний за грошову винагороду в сумі 3000 доларів США організував незаконне переправлення особи до Республіки Польща поза офіційним пунктом пропуску через державний кордон.



Однак, під час спроби переправлення через кордон підозрюваного затримали правоохоронні органи, а протиправну діяльність припинили.

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