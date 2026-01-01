У Луцьку відбудеться святковий концерт до Дня Незалежності України. ФОТО

У Луцьку відбудеться святковий концерт до Дня Незалежності України. ФОТО
Напередодні Дня Незалежності у Луцьку влаштують концерт із українською музикою, живим виконанням та виступом естрадно-симфонічного оркестру.

Про це ВолиньPost повідомили організатори.

23 серпня о 17:00 на основній сцені Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка відбудеться святковий концерт до Дня Незалежності України.

У виконанні артистів театру та естрадно-симфонічного оркестру прозвучать українські пісні, сповнені любові до рідної землі, сили та незламності українського народу.

Організатори обіцяють вечір живої музики, щирих емоцій та особливої атмосфери напередодні державного свята.

Коли: 23 серпня о 17:00

Де: основна сцена театру

Тривалість: 1 година 30 хвилин.

Квитки можна придбати на сайті kontramarka.ua.

У Луцьку відбудеться святковий концерт до Дня Незалежності України. ФОТО

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