У Луцьку відбудеться святковий концерт до Дня Незалежності України. ФОТО
Сьогодні, 14:23
Напередодні Дня Незалежності у Луцьку влаштують концерт із українською музикою, живим виконанням та виступом естрадно-симфонічного оркестру.
Про це ВолиньPost повідомили організатори.
23 серпня о 17:00 на основній сцені Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка відбудеться святковий концерт до Дня Незалежності України.
У виконанні артистів театру та естрадно-симфонічного оркестру прозвучать українські пісні, сповнені любові до рідної землі, сили та незламності українського народу.
Організатори обіцяють вечір живої музики, щирих емоцій та особливої атмосфери напередодні державного свята.
Коли: 23 серпня о 17:00
Де: основна сцена театру
Тривалість: 1 година 30 хвилин.
Квитки можна придбати на сайті kontramarka.ua.
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Про це ВолиньPost повідомили організатори.
23 серпня о 17:00 на основній сцені Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка відбудеться святковий концерт до Дня Незалежності України.
У виконанні артистів театру та естрадно-симфонічного оркестру прозвучать українські пісні, сповнені любові до рідної землі, сили та незламності українського народу.
Організатори обіцяють вечір живої музики, щирих емоцій та особливої атмосфери напередодні державного свята.
Коли: 23 серпня о 17:00
Де: основна сцена театру
Тривалість: 1 година 30 хвилин.
Квитки можна придбати на сайті kontramarka.ua.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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