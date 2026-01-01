В Україну повернули тіла 261 загиблої людини
Сьогодні, 13:59
За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Наразі слідчі правоохоронних органів спільно з експертами проведуть всі необхідні заходи для ідентифікації загиблих.
"Репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної роботи представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки і оборони України", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Наразі слідчі правоохоронних органів спільно з експертами проведуть всі необхідні заходи для ідентифікації загиблих.
"Репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної роботи представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки і оборони України", - йдеться в повідомленні.
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