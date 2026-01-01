На Волині офіційно працевлаштувалися 190 підлітків





За даними Пенсійного фонду України, кількість неповнолітніх, які офіційно виходять на роботу, загалом зростає. У 2022 році показник скоротився у 2,6 раза, однак уже у 2024 році був на 9% вищим, ніж до повномасштабної війни. У 2025 році кількість офіційно працевлаштованих підлітків зросла ще на 18% і становила 23 817 осіб.



Про це йдеться у дослідженні аналітичної платформи Опендатабот, пише



Переважна більшість неповнолітніх, які цьогоріч офіційно влаштувалися на роботу, віком 16–17 років. Серед дітей віком 14–15 років таких випадків майже немає. За сім місяців 2026 року офіційно працевлаштувалася лише одна дитина цієї вікової групи — на Одещині.



Найбільше підлітків працює у Києві — 1 642. На другому місці Дніпропетровщина, де офіційно працевлаштувалися 1 100 неповнолітніх. Разом ці два регіони забезпечують 55% усіх офіційно працевлаштованих підлітків в Україні.



На Волині таких працівників 190. Водночас у розрізі регіонів найбільше зростання порівняно з періодом до повномасштабної війни зафіксували на Івано-Франківщині та Дніпропетровщині — більш ніж удвічі. У Києві показник зріс майже вдвічі. Серед регіонів, де працевлаштування неповнолітніх скоротилося, окремо зазначають Житомирщину — на 21%.



Знайти роботу підліткам допомагає і Державна служба зайнятості. Цьогоріч через неї працевлаштувалися 225 неповнолітніх. Із 2023 року кількість дітей, яким служба допомагає знайти роботу, у середньому щороку подвоюється. Серед лідерів за таким працевлаштуванням за останні три роки залишаються Івано-Франківщина, Вінниччина та Хмельниччина.



Довідково:



Офіційно працювати в Україні можна з 16 років. Із 15 років працевлаштування можливе за згодою одного з батьків або особи, яка його замінює. Учні з 14 років можуть виконувати легку роботу у вільний від навчання час, якщо вона не шкодить здоров’ю та не заважає навчанню, а також за згодою одного з батьків.



Для неповнолітніх передбачений скорочений робочий час. Працівники віком 16–18 років можуть працювати до 36 годин на тиждень, а особи 15–16 років та учні 14–15 років під час канікул — до 24 годин. Неповнолітніх не можна залучати до важких і небезпечних робіт, нічних та понаднормових змін і роботи у вихідні. Трудовий договір із працівником до 18 років укладають письмово, а перед початком роботи він має пройти медичний огляд. Випробувальний термін для неповнолітніх не встановлюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні за сім місяців 2026 року офіційно влаштувалися на роботу 5 015 неповнолітніх. Більшість із них — підлітки віком 16–17 років.За даними Пенсійного фонду України, кількість неповнолітніх, які офіційно виходять на роботу, загалом зростає. У 2022 році показник скоротився у 2,6 раза, однак уже у 2024 році був на 9% вищим, ніж до повномасштабної війни. У 2025 році кількість офіційно працевлаштованих підлітків зросла ще на 18% і становила 23 817 осіб.Про це йдеться у дослідженні аналітичної платформи Опендатабот, пише misto.media Переважна більшість неповнолітніх, які цьогоріч офіційно влаштувалися на роботу, віком 16–17 років. Серед дітей віком 14–15 років таких випадків майже немає. За сім місяців 2026 року офіційно працевлаштувалася лише одна дитина цієї вікової групи — на Одещині.Найбільше підлітків працює у Києві — 1 642. На другому місці Дніпропетровщина, де офіційно працевлаштувалися 1 100 неповнолітніх. Разом ці два регіони забезпечують 55% усіх офіційно працевлаштованих підлітків в Україні.На Волині таких працівників 190. Водночас у розрізі регіонів найбільше зростання порівняно з періодом до повномасштабної війни зафіксували на Івано-Франківщині та Дніпропетровщині — більш ніж удвічі. У Києві показник зріс майже вдвічі. Серед регіонів, де працевлаштування неповнолітніх скоротилося, окремо зазначають Житомирщину — на 21%.Знайти роботу підліткам допомагає і Державна служба зайнятості. Цьогоріч через неї працевлаштувалися 225 неповнолітніх. Із 2023 року кількість дітей, яким служба допомагає знайти роботу, у середньому щороку подвоюється. Серед лідерів за таким працевлаштуванням за останні три роки залишаються Івано-Франківщина, Вінниччина та Хмельниччина.Офіційно працювати в Україні можна з 16 років. Із 15 років працевлаштування можливе за згодою одного з батьків або особи, яка його замінює. Учні з 14 років можуть виконувати легку роботу у вільний від навчання час, якщо вона не шкодить здоров’ю та не заважає навчанню, а також за згодою одного з батьків.Для неповнолітніх передбачений скорочений робочий час. Працівники віком 16–18 років можуть працювати до 36 годин на тиждень, а особи 15–16 років та учні 14–15 років під час канікул — до 24 годин. Неповнолітніх не можна залучати до важких і небезпечних робіт, нічних та понаднормових змін і роботи у вихідні. Трудовий договір із працівником до 18 років укладають письмово, а перед початком роботи він має пройти медичний огляд. Випробувальний термін для неповнолітніх не встановлюють.

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