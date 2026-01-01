Пілот Су-27 знищив командний пункт росіян разом з операторами дронів

Пілот Су-27 знищив командний пункт росіян разом з операторами дронів
Пілот винищувача Су-27 знищив командний пункт російських загарбників разом з операторами безпілотних літальних апаратів.

Як передає Укрінформ, про це 39-та бригада тактичної авіації імені Героя України Олександра Довгача Повітряних сил Збройних сил України повідомила у Фейсбуці.

"Пілот Повітряних сил ЗСУ завдав авіаційного удару по пункту управління російських військ, де перебував особовий склад, зокрема оператори безпілотних літальних апаратів", - йдеться у повідомленні.

Екіпаж застосував дві керовані авіаційні бомби.

Як поінформували у бригаді, унаслідок влучання ціль була повністю зруйнована, а ворожі сили, які перебували всередині, ліквідовані.

Втрата такого обʼєкта порушує управління і координацію дій російських підрозділів, а знищення операторів БПЛА знижує спроможності ворога вести розвідку та застосовувати безпілотники, підкреслили у бригаді.

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Теги: Росія, війна
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