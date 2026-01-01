У Луцьку попрощалися з Героєм Костянтином Бойком

Костянтином Бойком.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



"Воїн Бойко Костянтин Якович народився 17.05.1975 року. Загинув 9 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бокове, Покровського району. Донецької області.



Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Щиро співчуваємо родині військовослужбовця.



Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 13 серпня, в кафедральному соборі Святої Трійці попрощалися із полеглим на війні захисникомПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради."Воїн Бойко Костянтин Якович народився 17.05.1975 року. Загинув 9 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бокове, Покровського району. Донецької області.Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.Щиро співчуваємо родині військовослужбовця.Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.

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