У Луцьку попрощалися з Героєм Костянтином Бойком
Сьогодні, 13:15
У четвер, 13 серпня, в кафедральному соборі Святої Трійці попрощалися із полеглим на війні захисником Костянтином Бойком.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Воїн Бойко Костянтин Якович народився 17.05.1975 року. Загинув 9 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бокове, Покровського району. Донецької області.
Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Щиро співчуваємо родині військовослужбовця.
Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Воїн Бойко Костянтин Якович народився 17.05.1975 року. Загинув 9 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бокове, Покровського району. Донецької області.
Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Щиро співчуваємо родині військовослужбовця.
Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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