У Луцьку попрощалися з Героєм Костянтином Бойком

У Луцьку попрощалися з Героєм Костянтином Бойком
У четвер, 13 серпня, в кафедральному соборі Святої Трійці попрощалися із полеглим на війні захисником Костянтином Бойком.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

"Воїн Бойко Костянтин Якович народився 17.05.1975 року. Загинув 9 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бокове, Покровського району. Донецької області.

Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Щиро співчуваємо родині військовослужбовця.
У Луцьку попрощалися з Героєм Костянтином Бойком

Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

У Луцьку попрощалися з Героєм Костянтином Бойком
У Луцьку попрощалися з Героєм Костянтином Бойком

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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